İsmail Haniye, İsrail tarafından öldürülmüştü! Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi

Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye, İran'ın başkenti Tahran'daki konutunda İsrail tarafından düzenlenen suikast sonucunda hayatını kaybetmişti. Orta Doğu'da tansiyonu yükselten olay sonrası İran ve Hamas'tan 'intikam' açıklamaları gelmişti.

TÜRKİYE'DE ULUSAL YAS

Türkiye'de Haniye'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 günlük yas ilan edildi. Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

Erdoğan paylaşımında şunları ifade etti:

"Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir.

İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum."