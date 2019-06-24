İsmail Küçükkaya: Hakkımı helal etmiyorum

FOX TV'de Çalar Saat programıyla izleyicinin karşısına çıkan İsmail Küçükkaya, seçim sürecini değerlendirdi.

Ortak yayının yapıldığı günden sonra devam eden süreçte Binali Yıldırım'ın gerçekleri anlatmadığını iddia eden Küçükkaya, "O her şeyi biliyor. Onun danışmanı her şeyi biliyor. Türkiye'nin gözü önünde olup bitenleri. Kendisine baskı yaptılar, belki yanlış bilgiler verildi. Normalde kendi kendime kalsam hakkımı helal ederim, ben kimlere ne haklar helal ettim. Bu defa Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum. Kendisini Allah'a havale ediyorum." dedi.

Binali Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra İstanbulluların kendisine hakkını helal etmesini istemişti.



