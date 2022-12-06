İsmail Küçükkaya'ya seneler boyu o soru soruldu, bu sabah yanıt verdi! Herkes CHP derken ters köşe

İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'de sunduğu Yeni Bir Sabah programında dikkat çeken anlar yaşandı. Rutin bir şekilde işleyen programdaki bir haber sonrası kameralar stüdyoya döndüğünde, Küçükkaya gelen mesajları okudu.

"CHP'DEN MİLLETVEKİLİ Mİ OLACAKSIN?"

Telefonuna gelen "CHP'den milletvekili mi olacaksın?" sorusunu gösteren Küçükkaya, yıllardır sorulan aynı soruya yanıt verdi.

CANLI YAYINDA YANITLADI

CHP'nin aksine diğer partilerden pek çok teklif aldığını açıklayan Küçükkaya, böyle bir niyetinin olmadığını ve olamayacağını söyledi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA: FARKLI PARTİLERDEN PEK ÇOK TEKLİF GELDİ

Küçükkaya, "Hiç öyle bir niyetim yok. Hayatım boyunca da olmadı, olmaz. Ki geçmişe bana farklı partilerden pek çok teklif geldi D.K.. Ama ben işimi seviyorum, mesleğimi seviyorum. Milletvekili olmak istemiyorum. Benim derdim daha çok kadın milletvekili olması. Bence herkes sevdiği ve bildiği işi yapsın." diye konuştu.