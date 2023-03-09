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İsmail Saymaz'dan Millet İttifakı'nın 7 cumhurbaşkanı formülüne eleştiri: 'Krizlere gebe bir durum'

09.03.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'ndaki cumhurbaşkanı adaylığı krizi, 7 cumhurbaşkanı yardımcısı formülü ile çözüldü. Ancak bu formül eleştirileri de beraberinde getirdi. Gazeteci İsmail Saymaz, bu yapılanmanın karmaşık olduğunu belirterek, 'krizlere gebe bir durum' ifadelerini kullandı. Saymaz ayrıca, bakanlarla ilgili durum ve partili cumhurbaşkanı adayı ile ilgili de eleştirilerde bulundu. İşte detaylar...

İsmail Saymaz'dan Millet İttifakı'nın 7 cumhurbaşkanı formülüne eleştiri: 'Krizlere gebe bir durum'

Altılı masa'da geçtiğimiz hafta cuma günü cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden başlayan tartışma krize yol açmıştı. Adaylık krizi pazartesi günü 7 cumhurbaşkanı formülü ile çözüme kavuşturuldu. Ancak bu durum eleştirilere de yol açtı.

Gazeteci İsmail Saymaz önceden 5 olarak belirlenen cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının şimdi fiilen 7'ye çıkmış olmasına dikkat çekerek duruma itirazının olduğunu belirtti. Saymaz şu ifadeleri kullandı;

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'KRİZLERE GEBE BİR DURUM'

"5 Cumhurbaşkanı yardımcısı vardı. 7’e çıkmış olmuş oldu fiilen. Benim buna itirazım sürüyor. Orada ki yapılanmanın halen karmaşık olduğunu düşünüyorum. Belli görevler savaş ilanı, OHAL ilanı, belli atamalar ile ilgili cumhurbaşkanı yardımcılarının uzlaşması şart olduğunu ifade ediyor. Bunun mekanizması geliştirilmeden bu krizlere gebe bir durumdur."

'İKİ BAŞLIK YARATIR'

Saymaz ayrıca, 6'lı masanın bakanlarla ilgili durumunun iki başlılık yaratacağını dile getirdi. Saymaz, "Cumhurbaşkanı bir bakan ile ilgili tasavvufta bulunacaksa bakanın bağlı olduğu partinin başkanına sormalı. Şimdi bu olmaz. Bir bakan ile ilgili iki başlık yaratır. Bakan kimi tanıyacak. Bakan parti başkanını mı tanıyacak cumhurbaşkanı mı tanıyacak?" ifadelerini kullandı.

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'VERDİĞİ SÖZLER İLE UYUMLU DEĞİL'

Saymaz'ın bir diğer eleştirisi ise partili cumhurbaşkanı adayı konusunda. Bu durumun Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce verdiği sözlerle uyumlu olmadığının altını çizen Saymaz, şu sözleri kullandı;

"Bir diğer durum ise cumhurbaşkanı adayının partisi ile üyelik ilişkisinin kesileceği tarih. Cumhurbaşkanı adayı bu bahiste Kılıçdaroğlu parlementer sistem değişene kadar partisinin başında kalacak diye bir düzenleme getirilmiş. Bu Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği sözler ile de uyumlu değil. Daha önce kendisi partili cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini ifade etmişti."

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Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı İsmail Saymaz

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