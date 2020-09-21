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Ismarlama porno çeken çifte çılgın talep!

İLGİNÇ HABERLER  | 21.09.2020 11:06 | Son Güncelleme

'Fetiş' kelimesini duyanın aklına daha çok deri kıyafetler, kırbaçlar, zincirler gelse de insanların fetişten anladığı bambaşka şeyler. Öyle başka şeyler ki seksi olmaktan fersah fersah uzaklar.

Ismarlama porno çeken çifte çılgın talep!

Yıllardır Los Angeles'ta yaşayan Dan ve Rhiannon çifti ısmarlama porno üretiyor.

Yani müşterilerinden pornonun içeriğine dair talepleri alıyor. Bu talepleri pornografik standartlarda görselleştirdikten sonra müşteriye ulaştırıp paralarını alıyorlar.

Ancak çiftin iddiasına göre ısmarlama pornolar için gelen talepler öyle ilginç ki hatta bir çoğu seksi olmaktan uzak.

"GİYİNİK KADIN SİNEK KOVALASIN"

Bu isteklerden bir tanesi tamamen giyinik bir kadının sineklikle sinek avladığı bir video. Kadının tamamen giyinik olması ve bir masanın başında oturarak elindeki sineklikle masaya konan sinekleri öldürmeye çalışması istenmiş.

Bir başka ilginç talep de 'elektrikli süpürge' fantezisi.

Bu talepte ise yine giyinik bir kadının elektrik süpürgesiyle koltuğu süpürmesi istenmiş.

10 yıldır bu sektörde olan çift önceleri kendi istedikleri tarzda pornolar çektiklerini ancak internetin gelişmesiyle rekabetin kızıştığını ve bu yüzden artık ısmarlama porno çektiklerini söylüyorlar.

"PUL KOLEKSİYONUMU YOK EDİN"

Bundan bir süre önce kibar bir beyin kendilerine ulaştığını belirten çift bu kişinin talebinin filmde pul koleksiyonunun yok edilmesi olduğunu belirtmiş.

40 yıldır birbirinden kıymetli pulları biriktiren adam 10 defterlik pul koleksiyonundan 8'ini bu yöntemle imha ettirdiğini, bunun 9. olacağını söylemiş.

Filmde ateşe atılarak yakılan pul defteri fikrinin adamın psikolojik danışmanından çıktığı ise daha sonra anlaşılmış.

Kendilerini insanların taleplerini yerine getiren bir terapist olarak gördüklerini söyleyen çift bunu yapmanın kendilerini de özgürleştirdiğini iddia ediyor.


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