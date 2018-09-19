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İSMEK kurslarına yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 14:09 | Son Güncelleme

Bu yıl çok sayıda yeni eğitim programının eklendiği İSMEK kurslarına 312 bin kişi kayıt yaptırdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK kurslarına yeni dönem kayıtları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul halkına 23 yıldır çok geniş bir alanda ücretsiz eğitim hizmeti sunan İSMEK, bu sene eğitim döneminde 40 alanda 307 branş ve 752 programda kurs verecek.

Bu yıl da İstanbulluların yoğun ilgisiyle karşılaşan İSMEK'e 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde 312 bin kişi kayıt yaptırdı. Bugüne kadar ev hanımından profesöre kadar toplumun her kesiminden 3 milyon kişi İSMEK eğitimlerinden yararlandı.

İSMEK kurslarına en fazla kayıt üniversite mezunlarından geldi. Eğitimlerden yararlanmak isteyen İstanbulluların yüzde 54'ü, 40 yaş ve altı genç nüfustan oluşuyor. İngilizce eğitimi en fazla başvuru alan branş olurken bu branşı diksiyon, pilates, iğne oyası, kadın giysileri dikimi, bilgisayar işletmenliği, Arapça, aerobik, guaj boya resim ve gitar eğitimleri takip ediyor.

- Yeni eklenen bölümler

Bu yıl kurslara çok sayıda yeni eğitim programı eklendi. Kişisel gelişim ve eğitim alanından diksiyon, spikerlik ve sunuculuk, ve marka yönetimi, müzik ve gösteri sanatlarından karagöz ustası, karagöz oynatma-tasvir yapma eğitimi, işaret dili ile tiyatro, muhasebe ve finansman alanından Luca, GO3, gıda teknolojisi alanından sanatsal dünya ekmekleri yapımı, grafik ve fotoğraf alanından maya ile 3D animasyon, bilişim teknolojileri alanından algoritma ve programlamaya giriş, hayvan yetiştiriciliği alanından ipekböceği yetiştiriciliği gibi pek çok eğitim programı bu yıl kursiyerlere sunuluyor.

Yeni dönem eğitimlerinin başladığı İSMEK'te kayıtlar yıl boyu devam ederken, eğitim almak isteyenlerin ön kayıt işlemlerini internet üzerinden yapmaları gerekiyor. İSMEK'in ücretsiz sanat ve meslek eğitimlerinden yararlanmak isteyen İstanbullular, www.ismek.ist adresi üzerinden online ön kayıt yaptırabiliyor. Öğrencilerin daha sonra eğitim almak istedikleri İSMEK eğitim merkezlerine kimlik fotokopileriyle birlikte şahsen giderek ön kayıtlarını esas kayda döndürmeleri gerekiyor.

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