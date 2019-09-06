HABER

İsotun acısı cep yakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 10:02 | Son Güncelleme

Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmez baharatlarından olan isot olarak adlandırılan pul biber, bu yıl hasadının az olmasından dolayı fiyatıyla cep yakacak.Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmez baharatlarından olan isotun fiyatı, hem tarla ve bahçelere dadanan yaprak kurdu hem de ürünün az yetiştirilmesinden dolayı arttı.

Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmez baharatlarından olan isot olarak adlandırılan pul biber, bu yıl hasadının az olmasından dolayı fiyatıyla cep yakacak.
Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmez baharatlarından olan isotun fiyatı, hem tarla ve bahçelere dadanan yaprak kurdu hem de ürünün az yetiştirilmesinden dolayı arttı. Veriminde geçen yıla göre düşüş yaşanan kırmızı biber geçen yıl 1 ile 1,5 lira arasında satılırken, bu yıl ise 2,5 ile 3 lira arasında satışa sunuluyor. Vatandaşlar, her yıl yüzlerce kilo aldıkları kırmızıbiberi bu yıl alamadıklarını belirterek fiyatların bir an önce düşmesi gerektiğini ifade etti.

“Bu yıl isot çok pahalı”
İsot fiyatları bu yıl yüksek olduğu için alamadığını belirten vatandaşlardan Recep Sümbül, “Hal pazarına geldim. Biber alacağım. İsot fiyatları çok pahalıdır. İsot 2,7 liradır. Biz her yıl 300 kilogram isot alıyorduk. Bu yıl ise fiyatların yüksek olduğundan dolayı isot alamıyoruz. Geçen yıl isot 1,5 liraydı, çok pahalı oldu” dedi.

Daha da pahalı olması bekleniyor
Bu yıl isot az ekildiği için rağbet gördüğünü dile getiren vatandaşlardan Abdullah Cesur, “İsot yetiştiricileri tarlada çalışıyor. İsot yetiştiricileri isotun her türlü bakımını yapıyor. Yetiştiriciler, fiyatının 5 lira olmasını istiyor. Vatandaşlar da isotun fiyatının ucuz olmasını istiyor. Bu yıl isot ekimi az olduğu için rağbet görüyor. İsot gittikçe pahalı olacak” şeklinde konuştu.
Fiyatlara ilişkin konuşan esnaf Nurettin Üfürmek ise “İsot geçen yıla göre verimi çok az. İsot fiyatları şu an 2 liradan başlayarak, 3 liraya kadar çıkacak. Çiftçiler bu yıl çok pamuk ektiği için pamuk fiyatları düşük fiyata satılıyor. Vatandaşlar gelip buraya isot almak istiyor ama pahalı olduğu için isot alamadan evine geri gidiyor. İsot fiyatları yükselmekte, daha da yükselecek” diye konuştu.

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı
Çöpler, cep telefonu uygulamasıyla toplanacakÇöpler, cep telefonu uygulamasıyla toplanacak
(Özel) Kadın girişimci ’Yapamazsın’ diyenlere inat eşinin mirasına sahip çıkıyor(Özel) Kadın girişimci ’Yapamazsın’ diyenlere inat eşinin mirasına sahip çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzenini öldürdü, mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Kuzenini öldürdü, mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Hükümetten Diyarbakır'da HDP binası önünde eylem yapan annelerle ilgili ilk açıklama

Hükümetten Diyarbakır'daki annelerle ilgili ilk açıklama

Alkollü sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan görme engelli kız yaşam mücadelesi veriyor

İstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı

Son dakika! Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

Minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Topkapı Sarayı Milli Saraylar Daire Başkanlığı'a devredildi

Topkapı Sarayı Milli Saraylar Daire Başkanlığı'a devredildi

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.