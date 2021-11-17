HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ispanak satışları düşen esnaf çareyi afiş asmakta buldu: Eğme başını dik tut

Ispanak satışları düşen esnaf çareyi afiş asmakta buldu: Eğme başını dik tut

17.11.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’de pazarcılık yapan Batuhan Demirci, geçtiğimiz aylarda içerisine karışan ‘güzelavrat otu’ nedeniyle çok sayıda vatandaşın zehirlenmesinin ardından düşen ıspanak satışlarına karşın çözümü tezgahının üzerine afiş asmakla buldu. Demirci söz konusu afişe, ''Eğme başını dik tut, sana iftira atanlar utansın eyy ıspanak'' şeklinde yazı yazarak ıspanağın masum olduğuna dikkat çekti.

Ispanak satışları düşen esnaf çareyi afiş asmakta buldu: Eğme başını dik tut

Gümüşhane'de 7 yıldır her hafta halk pazarında pazarcılık yapan 23 yaşındaki Batuhan Demirci, geçtiğimiz aylarda Giresun ve Trabzon'da ıspanak içerisine karışan ‘güzelavrat otu' diğer bir adıyla ‘Atropa belladonna' otu nedeniyle yaşanan zehirlenme vakalarının ardından ıspanak satışlarının düştüğünü söyledi.

''EĞME BAŞINI DİK TUT''

Satışları arttırmak için afişli çözüme başvuran pazarcı tezgahının üst kısmına astığı ‘Eğme başını dik tut, sana iftira atanlar utansın eyy ıspanak' yazılı afişle ıspanağın masum olduğunu kanıtlamaya çalıştığını söyledi.

Screenshot_12

''50 KASA SATIYORDUK, 15 KASAYA KADAR DÜŞTÜK''

7 yıldır pazarcılık yaptığını söyleyen Batuhan Demirci, ıspanak toplayan vatandaşların ıspanakları düzgün temizleyememesi nedeniyle zehirlenme vakaları olduğunu belirterek, “Ben 23 yaşındayım 7 senedir pazarcılıkla uğraşıyorum. Benim annem ne zaman ıspanak yapsa ben ıspanak yerim, bu zamana kadar hiç zehirlenmedim. Ispanak toplanan bahçelerde ıspanak demetlerinin içerisine bazı zararlı otlar karışıyor, bunu ayıklayamayan vatandaşlar bu nedenle zehirleniyor ve suç ıspanağa kalıyor. Ispanak satışlarımızda düşüş oldu. Vatandaşlar almadan önceden de soruyor. Ben bu afişi bunun için astım. Ispanaktan zehirlenmek diye bir şey yok, otları ayıklayamıyorlar masum ıspanağa kalıyor suç. Biz normalde 50 kasa ıspanak satıyorduk salı pazarında şu anda 15 kasaya kadar düştük. Ispanağın masum olduğunu kanıtlamak istiyorum ben. Ispanağın satışının artması lazım, bize Temel Reis'ten kalma bu. Ispanağın satışının yükselmesi lazım, çocuklar için d vitamininden tutun birçok vitamini barındırıyor içerisinde. ‘Eğme başını dik tut, sana iftira atanlar utansın eyy ıspanak' ” dedi.

Aynı pazar, aynı manzara! Avcılar'da pazarın ortasında bırakılan otomobile tepsili operasyonAynı pazar, aynı manzara! Avcılar'da pazarın ortasında bırakılan otomobile tepsili operasyon

Screenshot_14

''DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEYE DENK GELMEDİK''

Ispanak aldığında mutlaka detaylı temizlik yaptığını dile getiren Emine Uçan ise “Ispanağın ipini çözer, bezin üzerine koyar ve temizlerim yıkar sonra da doğrarım. Ben ve çevremdeki kimse bu zamana kadar böyle bir olaya denk gelmedi ama ben temizlerim” diye konuştu.

Gümüşhane'de pazara gelen ıspanakların temiz ve yıkanmış olduğunu belirten Abdi Atmaca ise “Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadım ama tabi ıspanak alırken dikkat ediyorum. Pazarımıza gelen ıspanaklar temiz yıkanmış güzel, ben de aldım. Pazarcı kardeşimizi de tebrik ediyorum, buraya da yazmış ben de kontrol ettim ıspanakları gerçekten çok güzel” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ikinci büyüğü denizde! 3,5 saatte ulaşacakTürkiye'nin ikinci büyüğü denizde! 3,5 saatte ulaşacak
PARTNER Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı
Fiyatları dudak uçuklatıyor! Bakın neyden yapılıyorFiyatları dudak uçuklatıyor! Bakın neyden yapılıyor
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Play-off'lara gidiyoruz

Play-off'lara gidiyoruz

Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı geri dönüyor

Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı geri dönüyor

Ünlü şarkıcıdan Survivor itirafı! "Gitmeme bir gün kala..."

Ünlü şarkıcıdan Survivor itirafı! "Gitmeme bir gün kala..."

Feci kaza! Motor fırladı, hız ibresi şoke etti: 3 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! Motor fırladı, hız ibresi şoke etti: 3 ölü, 3 yaralı

Sevilen muhtar mahalleyi yasa boğdu

Sevilen muhtar mahalleyi yasa boğdu

Kocaeli'deki korkunç servis kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'deki korkunç servis kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.