HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İspanya'da bir restorasyon skandalı daha: Tanınmayacak hale geldi

İspanya'da bir restorasyon skandalı daha: Tanınmayacak hale geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 23.06.2020 11:34 | Son Güncelleme

İspanya’da yaşanan son restorasyon skandalında, bir mobilya tamircisi 17. yüzyıldan kalma bir Meryem Ana tablosunu tanınmayacak hale getirdi.

İspanya'da bir restorasyon skandalı daha: Tanınmayacak hale geldi

Daha önce de pek çok kez restorasyon facialarıyla gündeme gelen İspanya’da ‘utanç zincirine’ bir halka daha eklendi.

Bu kez de Valencia’da bir mobilya tamircisi 17. yüzyıldan kalma bir Meryem Ana tablosunun reprodüksiyonunu restore etmek isterken eseri tanınmaz hale getirdi.

Yerel medyanın aktardığına göre, bir sanat koleksiyoncusu, Bartolomé Esteban Murillo adlı sanatçıya ait ünlü ‘Immaculate Conception’ (Meryem'in kusursuz gebeliği) adlı tablonun bir kopyasını elden geçirmesi için 1200 euro karşılığında bir mobilya restorasyoncusuyla anlaştı.

Ancak ‘restorasyon’ sonunda tablodaki yüz tanınmayacak hale geldi, bunun üzerine düzeltmek adına ikinci bir girişimde daha bulunuldu fakat bu durumu daha da kötüleştirdi.

5902

Yaşanan son faciayla sabrı taşan İspanyol sanat uzmanları, kültürel mirası yok edecek olası girişimlere karşı bir düzenleme getirilmesi çağrısında bulundu.

İspanya Restorasyoncular ve Tarihi Eser Koruyucuları Meslek Kurumu (ACRE) Başkan Yardımcısı Maria Borja, bu tarz faciaların 'düşünülenden çok daha fazla' yaşandığını belirtti.

ACRE’de bir dönem başkanlık yapan sanat tarihi uzmanı Profesör Fernando Carrera da “Bu insanlara restorasyon uzmanı diye hitap edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Dürüst olalım, eserleri mahvediyorlar” dedi.

Öte yandan bu son restorasyon faciası, daha önce 2012’de yaşanan ‘maymun İsa’ skandalını akıllara getirdi. Ressam Elias Garcia Martinez'in ‘Ecce Homo’ (İşte İnsan) adlı freskini tek başına restore etmeye çalışan 81 yaşındaki Cecilia Gimenez, İsa'nın yüzünü tanınmayacak hale getirince belediyeye başvurarak yardım istemişti. Tablo o kadar bozulmuştu ki ‘maymun İsa’ olarak anılmaya başlamıştı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı
Trump açıkladı, Beyaz Saray yine düzeltti!Trump açıkladı, Beyaz Saray yine düzeltti!
Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

YKS ve Kurban Bayramı için kritik toplantı!

YKS ve Kurban Bayramı için kritik toplantı!

Survivor'da bomba aşk itirafı: Cemal Can şahit! Nisa ile...

Survivor'da bomba aşk itirafı: Cemal Can şahit! Nisa ile...

Maç bitiminde saha karıştı! Ahmet Ağaoğlu çok sinirlendi

Maç bitiminde saha karıştı! Ahmet Ağaoğlu çok sinirlendi

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

Çankırı'da deprem!

Çankırı'da deprem!

Meteoroloji açıkladı! Bu illerde oturanlar dikkat!

Meteoroloji açıkladı! Bu illerde oturanlar dikkat!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Diğer Haberler
Stonehenge'in yakınında yeni keşif

Stonehenge'in yakınında yeni keşif

ABD'de bir siyahinin boğazını sıkan polis açığa alındı

ABD'de bir siyahinin boğazını sıkan polis açığa alındı

Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?

Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?

Somali'deki Türk askeri üssüne saldırı son anda önlendi!

Türk askeri üssüne saldırı son anda önlendi!

Trump açıkladı, Beyaz Saray yine düzeltti!

Trump açıkladı, Beyaz Saray yine düzeltti!

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs kabusu devam ediyor

3 ülkeden kötü haberler gelmeye davam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.