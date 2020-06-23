İspanya'da bir restorasyon skandalı daha: Tanınmayacak hale geldi

Daha önce de pek çok kez restorasyon facialarıyla gündeme gelen İspanya’da ‘utanç zincirine’ bir halka daha eklendi.

Bu kez de Valencia’da bir mobilya tamircisi 17. yüzyıldan kalma bir Meryem Ana tablosunun reprodüksiyonunu restore etmek isterken eseri tanınmaz hale getirdi.

Yerel medyanın aktardığına göre, bir sanat koleksiyoncusu, Bartolomé Esteban Murillo adlı sanatçıya ait ünlü ‘Immaculate Conception’ (Meryem'in kusursuz gebeliği) adlı tablonun bir kopyasını elden geçirmesi için 1200 euro karşılığında bir mobilya restorasyoncusuyla anlaştı.

Ancak ‘restorasyon’ sonunda tablodaki yüz tanınmayacak hale geldi, bunun üzerine düzeltmek adına ikinci bir girişimde daha bulunuldu fakat bu durumu daha da kötüleştirdi.

Yaşanan son faciayla sabrı taşan İspanyol sanat uzmanları, kültürel mirası yok edecek olası girişimlere karşı bir düzenleme getirilmesi çağrısında bulundu.

İspanya Restorasyoncular ve Tarihi Eser Koruyucuları Meslek Kurumu (ACRE) Başkan Yardımcısı Maria Borja, bu tarz faciaların 'düşünülenden çok daha fazla' yaşandığını belirtti.