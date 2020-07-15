HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İspanya'da endişelendiren gelişme! 22 Mayıs'tan bu yana en yüksek veri

İspanya'da endişelendiren gelişme! 22 Mayıs'tan bu yana en yüksek veri

DÜNYA HABERLERİ  | 15.07.2020 21:43 | Son Güncelleme

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 390 yeni vaka ile mayıs ayından bu yana en yüksek artışı açıkladı.

İspanya'da endişelendiren gelişme! 22 Mayıs'tan bu yana en yüksek veri

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize eden, sadece hafta içinde ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dünden bu yana ölü sayısını 4 artırarak toplamda 28 bin 413 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son bir haftada Kovid-19 kaynaklı 10 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Son 24 saatte 390 artan vaka sayısının da toplamda 257 bin 494'e yükseldiği kaydedildi.

22 MAYIS'TAN BU YANA EN YÜKSEK VERİ

Özellikle Aragon ve Katalonya özerk yönetimlerinde yoğunlaşan yeni vakaların 22 Mayıs'tan bu yana açıklanan en yüksek günlük veri olması dikkati çekti.

Vaka artışlarından dolayı ülkedeki 17 özerk yönetimden 8'inde (Katalonya, Balear, Aragon, Endülüs, Extremadura, Rioja, Navarra ve Bask) sosyal mesafe şartı aranmaksızın maske kullanma zorunluluğu getirildi.

Ülke genelinde son bir haftada 4 bin 501 yeni vaka çıkarken, salgına yakalananlardan 176'sının tedavisi yoğun bakımda yapılıyor.

PORTEKİZ'DEKİ SON DURUM

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1676'ya çıktığını açıkladı.

Vaka sayısının da artmaya devam ettiği Portekiz'de, son 24 saatte 375 artışla toplam vaka sayısının 47 bin 426'ya çıktığı bildirildi.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının ise son 24 saatte 560 artışla toplamda 32 bin 110 olduğu belirtildi. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni! Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni!
Ermenistan bu kez sivilleri hedef aldıErmenistan bu kez sivilleri hedef aldı
Parmak kütletmek zararlı mı, değil mi? Araştırma sonuçları herkesi şaşırttı...Parmak kütletmek zararlı mı, değil mi? Araştırma sonuçları herkesi şaşırttı...

En Çok Okunan Haberler

Valilik uyardı: Koronavirüs vakaları artıyor

Valilik uyardı: Koronavirüs vakaları artıyor

Şırnak'ta uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Şırnak'ta uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Akılalmaz olay! Define için evin salonunu 21 metre kazdı

Akılalmaz olay! Define için evin salonunu 21 metre kazdı

İngiltere'den Türkiye yorumu: Oyun değiştirici

İngiltere'den Türkiye yorumu: Oyun değiştirici

G.Saray ilk transferini yaptı

G.Saray ilk transferini yaptı

İlk defa ev alacaklara devletten geri ödemesiz hibe desteği!

İlk defa ev alacaklara devletten geri ödemesiz hibe desteği!

İlginizi Çekebilir

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Diğer Haberler
Koronavirüsün etkisini azaltacak! Çin, piyasaya sürüyor

Koronavirüsün etkisini azaltacak! Çin, piyasaya sürüyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'dan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan, Azerbaycan’ın Tovuz kentinde sivilleri hedef aldı

Ermenistan bu kez sivilleri hedef aldı

BM'den 'Suriye'de Kovid-19 vakaları artıyor' uyarısı

BM uyardı: Suriye'de vakalar artıyor

ABD Başkanı Donald Trump'tan idam açıklaması: Yönetimim rahat uyumayacak

Trump'tan idam açıklaması: Yönetimim rahat uyumayacak

Son dakika: Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah istifasını sundu

Ülkeyi sarsan karar: Başbakan istifasını sundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.