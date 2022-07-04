İspanya'da kırmızı alarm! Bomba tehdidi savaş uçaklarını devreye soktu

Dün akşam saat 17:00 civarında Gatwick hava limanından havalanan ve Menorca'ya seyahat eden yolcu uçağında seyahat eden 18 yaşındaki İngiliz bir yolcu uçuş esnasında bir bomba tehdidinde bulununca panik yaşandı. Sosyal medya üzerinden yayınladığı tehdit üzerine hem İngiltere hem de İspanya alarma geçti. Seyir halindeki uçağa eşlik etmek üzere İspanya Hava Kuvvetlerine ait F-18 savaş uçakları havalandı.

MYNET - DIŞ HABER



'TAKİP ET'

Yayınlanan görüntülerde, savaş uçağının havacılıkta diğer pilotun onu takip etmesi gerektiğini belirten bir jest olarak görülen kanatlarının sallama hareketini yaptığı görülüyor ve endişeli yolcuların neler olduğunu tartıştığı duyuluyordu.

DURUŞMASINI BEKLİYOR

Polisler, gencin orada tutuklandığını, iki saatten fazla bir süre içinde yolcuların tek tek indirildiğini ve koklama köpekleri ve bomba imha uzmanları tarafından kontrol edilmek üzere bagajlarını tanımlamalarının istendiğini söyledi. İspanya Sivil Muhafız polisi sözcüsü, beş arkadaşıyla seyahat eden 18 yaşındaki çocuğun geceyi hapiste geçirdiğini ve mahkeme duruşmasını beklediğini söyledi.

UÇUŞLAR AKSADI

Londra Gatwick havaalanından saat 1'de kalkan EasyJet uçağı, saat 17.00'den hemen önce, yaklaşık yarım saat geç şekilde, Balear Adaları'ndaki Menorca havaalanına güvenli bir şekilde indi ve uçağa bir güvenlik alanına kadar eşlik edildi. Olay nedeniyle Minorka'dan diğer uçuşlar aksadı.



