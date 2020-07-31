HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İspanya’da OHAL'in kaldırılmasından bu yana rekor vaka artışı

İspanya’da OHAL'in kaldırılmasından bu yana rekor vaka artışı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.07.2020 10:27 | Son Güncelleme

İspanya’da 21 Haziran’da OHAL’in kaldırılmasının ardından koronavirüs vakalarında rekor artış yaşandı. Ülkede son 24 saatte bin 229 yeni vaka tespit edildi.

İspanya’da OHAL'in kaldırılmasından bu yana rekor vaka artışı

İspanya’da normalleşme adımları kapsamında corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler gevşetilmişti.

Ülkede 14 Mart’ta ilan edilen OHAL 21 Haziran’da kaldırılmış, sınırlar yeniden açılmıştı. İspanya’da OHAL’in kaldırılmasından bu yana en yüksek vaka artışı yaşandı. Ülkede dün bin 153 vaka kayda geçerken, bugün ise bin 299 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 285 bin 430’a yükselirken, salgının başladığı ilk günden bu yana ülkede 28 bin 443 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçen 2 haftada yaklaşık 25 binden fazla kişide corona virüs tespit edildiği aktarılırken, vakaların yüzde 60’ının ise asemptomatik olduğu açıklandı. Bakanlık, günde ortalama 42 bin kişiye test yapıldığını ve virüse yakalanma yaşının 63’ten 45’e düştüğünü aktardı.

Öte yandan İngiltere, geçtiğimiz günlerde İspanya’yı güvenli ülkeler listesinden çıkararak, buradan gelen yolculara 14 günlük karantina şartı getirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Bir ülke korona nedeniyle 'akıllı cenaze' uygulamasına geçtiBir ülke korona nedeniyle 'akıllı cenaze' uygulamasına geçti
Orgullo siempre ne demek? Orgullo siempre ne demek?

En Çok Okunan Haberler

İzmir’de korkunç olay: 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

İzmir’de korkunç olay: 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

Eski damat vahşeti: 4 kişiyi öldürdü

Eski damat vahşeti: 4 kişiyi öldürdü

12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı

12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı

'İlişki sırasında yanlışlıkla öldürdüm'

'İlişki sırasında yanlışlıkla öldürdüm'

Aşkını ilan etti! Kaan Yıldırım'dan Hadise ile ilk fotoğraflar

Aşkını ilan etti! Kaan Yıldırım'dan Hadise ile ilk fotoğraflar

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

İlginizi Çekebilir

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Diğer Haberler
Japonya koronavirüs nedeniyle 'akıllı cenaze' uygulamasına geçti

Bir ülke korona nedeniyle 'akıllı cenaze' uygulamasına geçti

ABD'li teknoloji devleri çeyreklik bilançolarını açıkladı

Teknoloji devleri çeyreklik bilançolarını açıkladı

ABD'den AB'nin 'siber saldırılar' gerekçesiyle aldığı yaptırım kararına destek

ABD'den AB'nin 'siber saldırılar' kararına destek

ABD yönetimi İran'a yönelik metal yaptırımlarını genişletti

'Bu materyalleri, İran'a gönderenler...'

Trump: Seçim tarihinin değişmesini istemem ama şaibeli bir seçim de görmek istemiyorum

Trump: Bu seçimler yapılırsa tarihteki en şaibeli seçim olacak

Uganda'da goril öldüren kişiye 11 yıl hapis cezası

Uganda'da goril öldüren kişiye 11 yıl hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.