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Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

26.08.2019 09:03 | Son Güncelleme

İspanya'nın Mallorca Adası üzerinde bir helikopter ile küçük bir özel uçağın havada çarpışması sonucu yedi kişi hayatını kaybetti.

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Mallorca'nın turistik Inca bölgesinde meydana gelen kazada ölenlerin ikisinin çocuk olduğu açıklandı.

Pazar günü yaşanan kazada helikopterde iki çocuk dahil toplam beş kişinin bulunduğu, küçük özel uçakta ise iki kişinin olduğu açıklandı.

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Mallorca Bölge İdaresi Başkanı Francina Armengol, acil durum ekiplerinin bölgede çalışmalar yürüttüğünü belirtti ve bölgesel yönetim bakanlarından birisinin de Inca'ya hareket ettiğini söyledi.

Mallorca yerel gazetesi Diario De Mallorca, kazanın yerel saat ile 13.36'da bir hastane binası üzerinde gerçekleştiğini aktardı.

İtfaiye ekiplerinin kamuoyu ile paylaştığı fotoğraflarda uçağın kuyruk bölümünün yola düştüğü, başka bir uçak parçasının ise bir evin bahçesinde yandığı görülüyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dualarının kazada hayatını kaybedenlerle olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya uçak helikopter havada çarpışma

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