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  4. İspanya'da Ukraynalı bir denizci Rus iş insanının lüks yatını batırmaya çalıştı

İspanya'da Ukraynalı bir denizci Rus iş insanının lüks yatını batırmaya çalıştı

27.02.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın doğusunda Mayorka kentindeki Adriano Limanı'nda, Ukraynalı bir denizcinin, Rus iş insanına ait lüks bir yatı batırmaya çalıştığı bildirildi. Ukraynalı denizcinin, "Bu yatın sahibinin şirketinden alınan silahlar Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına saldırmak için kullanılıyor." dediği ifade edildi.

İspanya'da Ukraynalı bir denizci Rus iş insanının lüks yatını batırmaya çalıştı

İspanyol basınında yer alan haberde, silah satışı ve askeri helikopter üretimi yapan Rostec adlı şirketin sahibi olan Rus iş insanı Alexander Mijeev'e ait olduğu belirtilen ve Adriano Limanı'nda bekleyen 7 milyon avro değerindeki bir yatın dün batırılmaya çalışıldığı kaydedildi.

İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Yata zarar vererek bir kısmının su almasına neden olan Ukrayna vatandaşı denizcinin gözaltına alındıktan sonra bugün hakim karşısına çıkartıldığı ve ifadesi alındıktan sonra şartlı serbest bırakıldığı açıklandı.

"ŞİRKETİNDEN ALINAN SİLAHLAR UKRAYNA HALKINA SALDIRMAK İÇİN KULLANILIYOR"

İspanyol hakime, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dolayı öç almak için yatı batırmaya çalıştığını söyleyen Ukraynalı denizcinin, "Bu yatın sahibinin şirketinden alınan silahlar Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına saldırmak için kullanılıyor. Televizyonda bir Rus füzesinin sivillerin olduğu bir apartmanı vurduğunu görünce çok kötü oldum ve kendimi, yatı batırmaya mecbur hissettim." dediği ifade edildi.

Söz konusu kişinin yata çıktıktan sonra ilk önce yakıt valflerini ve elektriği kapattığı, ardından 3 kişilik mürettebata hemen yatı terk etmelerini söylediği ve makine dairesine zarar verdiği bilgisi paylaşıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Rusya
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