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  4. İspanya GP’de Lewis Hamilton rüzgarı | Lewis Hamilton kimdir? Lewis Hamilton kaç yaşında? Başarıları neler?

İspanya GP’de Lewis Hamilton rüzgarı | Lewis Hamilton kimdir? Lewis Hamilton kaç yaşında? Başarıları neler?

09.05.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Formula 1 yarışlarının dördüncü yarışı olan İspanya Grand Prix turunun kazananı Lewis Hamilton oldu. Lewis Hamilton, bu zaferiyle Barcelona’daki altıncı zaferini elde etti. 8 Mayıs Cumartesi günü Mercedes’in pilotu olan Lewis Hamilton, 0.036 saniye farklı pole pozisyonun sahibi olmuştu. Yarışı izleyenlerin ilgi odağında ise, öndeki üç pilot; Lewis Hamilton, Max Verstappen ve Valtteri Bottas’daydı.

İspanya GP’de Lewis Hamilton rüzgarı | Lewis Hamilton kimdir? Lewis Hamilton kaç yaşında? Başarıları neler?

Lewis Hamilton, İspanya Grand Prix yarışlarında bu yılki üçüncü galibiyetini alarak, toplam galibiyet sayısını 98’e çıkarmış oldu. Lewis Hamilton, elde ettiği bu galibiyet ile puan farkını da 14’e yükseltti. Ayrıca Lewis Hamilton, Barselona pistindeki altıncı galibiyetini alarak bu alanda Schumacher'in altı galibiyetlik rekorunu da yakalamış oldu.

LEWİS HAMİLTON KİMDİR?

Sir Lewis Carl Hamilton, 7 Ocak 1985 doğumlu bir İngiliz vatandaşıdır. Hamilton, Formula 1'de yarışan ve dünya şampiyonu ilk siyâhi pilottur.

lewis hamilton

2006 yılında GP2 serisinde büyük başarı göstererek şampiyon olup ardından McLaren takımına transfer olmuştur. 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2020 sezonlarında pilotlar şampiyonluğuna ulaşmıştır.

lewis hamilton1

2020 Türkiye Grand Prix'teki birinciliğinden sonra 7. kez dünya şampiyonu olmuştur. 174 cm boyundadır. 2020 yılında Britanya Kraliçesi Onur Listesi'nde yer alarak "şövalye" ilan edilmiştir ve "Sir" unvanına sahip olmuştur.

lewis hamilton8

Lewis Hamilton, daha 9 yaşındayken Mercedes-Benz Genç pilot yetiştirme programını imzalayan pilot, Formula Renault, Formula 3, GP2 serilerinde şampiyonluğa ulaşmıştır.

lewis hamilton7

Formula 1 kariyerinin ilk dokuz yarışında kürsüye çıkmayı başaran McLaren Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Bahreyn Grand Prix'sinde elde ettiği ikincilik sonrası, ilk dokuz yarışında da podyuma çıkarak tarihe geçmiştir.

lewis hamilton6

Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri Formula 1 kariyerinin ilk yılında birinci olarak büyük başarı göstermiştir. 2007 yılında 1 puan farkla 109 puanla Formula 1 sezonunun ilk yılında ikinci olmayı başarmıştır.

lewis hamilton4

2012 sezonu ortalarında Vodafone McLaren Mercedes'ten ayrılacağı spekülasyonları ortaya çıkmasıyla birlikte 28 Eylül 2012 tarihinde Mercedes GP ile 3 senelik anlaşma imzaladığı açıklanmıştır.

lewis hamilton5

BAŞARILARI

  • 2014 Formula 1 sezonunda kariyerinin 2.Pilotlar Şampiyonluğunu kazanmıştır.
  • 2015 Formula 1 Sezonunda da 3.Pilotlar Şampiyonluğuna ulaşmıştır
  • 2016 Formula 1 sezonunda ise takım arkadaşı Nico Rosberg ile girdiği şampiyonluk savaşını ise son yarışa taşımasına rağmen sezonu 2.olarak tamamlamıştır.
  • Hamilton 29 Ekim 2017 tarihinde koşulan Meksika GP'sini 9. olarak tamamlayarak 2017 Formula 1 Dünya Pilotlar Şampiyonluğunu sezon tamamlanmadan 2 yarış önce ilan etmiştir ve 4.Pilotlar şampiyonluğuna ulaşmıştır.

lewis hamilton3

  • 2018 Formula 1 sezonunda ise Scuderia Ferrari'den Sebastian Vettel ile girdiği şampiyonluk savaşını kazanarak 5.Pilotlar Şampiyonluğuna ulaşmıştır.
  • 2019 Formula 1 sezonunda ise zorlanmadan takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde 6.Pilotlar Şampiyonluğunu kazanmıştır.
  • 2020 Portekiz Grand Prix'de Schumacher'in kırılamaz denilen 91 yarış kazanma rekorunu krımıştır.
  • Şu anda devam eden 2020 Formula 1 sezonunda 7. şampiyonluğuna ulaşmış ve Michael Schumacher ile aynı şampiyonluk sayısına ulaşmıştır.

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