İspanya GP’de Lewis Hamilton rüzgarı | Lewis Hamilton kimdir? Lewis Hamilton kaç yaşında? Başarıları neler?

Lewis Hamilton, İspanya Grand Prix yarışlarında bu yılki üçüncü galibiyetini alarak, toplam galibiyet sayısını 98’e çıkarmış oldu. Lewis Hamilton, elde ettiği bu galibiyet ile puan farkını da 14’e yükseltti. Ayrıca Lewis Hamilton, Barselona pistindeki altıncı galibiyetini alarak bu alanda Schumacher'in altı galibiyetlik rekorunu da yakalamış oldu.

LEWİS HAMİLTON KİMDİR?

Sir Lewis Carl Hamilton, 7 Ocak 1985 doğumlu bir İngiliz vatandaşıdır. Hamilton, Formula 1'de yarışan ve dünya şampiyonu ilk siyâhi pilottur.

2006 yılında GP2 serisinde büyük başarı göstererek şampiyon olup ardından McLaren takımına transfer olmuştur. 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2020 sezonlarında pilotlar şampiyonluğuna ulaşmıştır.

2020 Türkiye Grand Prix'teki birinciliğinden sonra 7. kez dünya şampiyonu olmuştur. 174 cm boyundadır. 2020 yılında Britanya Kraliçesi Onur Listesi'nde yer alarak "şövalye" ilan edilmiştir ve "Sir" unvanına sahip olmuştur.

Lewis Hamilton, daha 9 yaşındayken Mercedes-Benz Genç pilot yetiştirme programını imzalayan pilot, Formula Renault, Formula 3, GP2 serilerinde şampiyonluğa ulaşmıştır.