İspanya haftada dört gün mesai için pilot uygulama başlatacak

Haftada dört günlük mesai, aralarında Yeni Zelanda'dan ve Almanya'nın da bulunduğu bazı ülkelerde giderek daha fazla tartışılır hale geldi.

Hükümet yetkilileri ile Mas Pais Partisi arasında önümüzdeki haftalarda yapılacak bir toplantıda önerinin detayları ele alınacak.

Guardian gazetesine göre o tarihten bu yana bu konuda görüşmeler yapılıyor.

Mas Pais, bu yılın başlarında hükümetin pilot uygulama başlatılması önerisini kabul ettiğini duyurmuştu.

Öneri Meclis'in iki kanadında da sadece birer temsilcisi bulunan merkez sol Mas Pais partisi tarafından gündeme getirilmişti.

200 kadar şirketle başlanması planlanan uygulamanın hayata geçirilmesiyle İspanya, son yıllarda giderek daha fazla tartışılmaya başlanan dört günlük mesai fikri konusunda adım atan ilk olacak.

İspanya haftada dört gün mesai için pilot uygulama başlatmaya hazırlanıyor. Çalışanların haftada toplam 32 saat mesai yapmasını öngören uygulamanın sonbaharda başlayabileceği belirtiliyor.

Öneriyi destekleyenler, bunun verimliliği artıracağını, çalışanların akıl sağlığına ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunacağını söylüyor.

'Aksine daha çok çalışmamız gerekiyor'

Ancak İspanya'da bazı işverenler öneriye karşı çıkıyor hatta bunun çılgınlık olacağını" söylüyor.

İspanya İşverenler Konfederasyonu'nun Aragon bölge başkanı Ricardo Mur, ülkenin İç Savaş sonrası en büyük resesyonuyla karşı karşıya olduğu bir dönemde "krizden çıkışın reçetesi daha çok çalışmaktır. Daha az çalışmak değil" demişti.

Guardian pandemi nedeniyle çalışanların esenliği, tükenmişlik ve iş-yaşam dengesinin daha fazla tartışıldığı bir dönemde bu önerinin daha da önem kazandığına dikkat çekti.

İspanya, Barcelona'da 1919'da yapılan 44 günlük genel grevin ardından Batı Avrupa'da günlük sekiz saatlik mesaiye geçen ilk ülkelerden biri olmuştu.

'Çok çalışmak daha iyi çalışmak anlamına gelmiyor'

Errejon, "İspanya'da çalışanlar şimdi Avrupa ortalamasının üzerinde mesai yapıyıor. Ama biz Avrupa'da verimliliğin en fazla olduğu ülkeler arasında değiliz. Çok çalışmak, daha iyi çalışmak anlamına gelmiyor" dedi.