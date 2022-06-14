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  4. İspanya kavruluyor! Termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi

İspanya kavruluyor! Termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi

14.06.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’da yaşanan yüksek sıcaklık hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle birçok şehirde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı.

İspanya kavruluyor! Termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi

İspanya’da sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. Devlet Meteoroloji Ajansına (Aemet) göre, hava sıcaklığı ülkenin Cordoba kentinde 43 derece, Badajoz ve Taledo kentlerinde ise 41 derece ölçüldü. Cordoba kentinde dün ise termometreler 42.9 dereceyi göstermişti.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, halka evlerinde kalmaları ve bol sıvı tüketmeleri tavsiyesinde bulunuldu. Sıcak havalar nedeniyle halk zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması nedeniyle sokaklar boş kaldı.

'ENDİŞE VERİCİ'

Ekolojik Dönüşüm Bakanı Teresa Ribera yaptığı açıklamada, sıcak hava dalgasıyla kısa sürede ülkede rekor sıcaklıkların yaşanmasının endişe verici olduğunu ifade etti.

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İSPANYA, YANGIN RİSKİ İLE ALARMA GEÇTİ

İspanya’da Asturias bölgesi ve Kanarya Adaları hariç tüm bölgeler yangın riski nedeniyle alarma geçti. Söz konusu sıcak hava dalgasının ilerleyen günlerde diğer Avrupa ülkelerini de etkileyeceği aktarıldı.

Öte yandan İspanya, son 10 ayda dört sıcak hava dalgası etkisi altına girdi. Geçtiğimiz sene ağustos ayında İspanya’da termometreler 47.4 dereceyi göstermişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İspanya
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