İspanya, koronavirüsle mücadele için OHAL'i 26 Nisan'a kadar uzattı

Ülkede üçüncü büyük siyasi parti konumundaki aşırı sağ görüşlü Vox ile Katalonya'daki ayrılıkçı ve sol görüşlü siyasi partilerden Halk Birliği Adaylığı (CUP), "bu hükümetle olağanüstü halin uzatılmasına karşı çıkarak" "hayır" oyu kullandı.

Kovid-19 önlemlerinden dolayı meclisteki 350 milletvekilinden sadece 43'ü genel kurul salonuna geldi, diğer milletvekilleri dijital sistemle evlerinden oy kullandı.

SANCHEZ'DEN KOVİD-19'A KARŞI 'BİRLİK VE SADAKAT' ÇAĞRISI

Başbakan Pedro Sanchez, mecliste yaptığı konuşmada, salgının kontrol altına alınmasına başlandığını söyledi.

Başlarda yüzde 22'lerde olan vaka sayısındaki artışın ortalama yüzde 4'lere düştüğünü belirten Sanchez, şöyle devam etti:

"Bunu sıfıra düşürmeliyiz. Kovid-19'u sadece karantinayla yenemeyiz. Dünyanın tam olarak normale dönmesi, virüse karşı bir aşı bulunana kadar mümkün olmayacaktır. 15 gün sonra tekrar buraya gelip olağanüstü halin bir kez daha uzatılmasını isteyeceğime eminim."

Sanchez, İspanya'da günde 20 bin PCR testi yapıldığını ifade ederek, "Şu anda önceliğimizin bu salgında başlangıç noktasına dönmemek, rahatlamamak ve kendimizi korumayı sürdürmek olduğu açıktır. Tünelden çıkmak için bu yeni çabayı göstermek zorundayız. Bunun için tüm siyasi partilerden birlik ve sadakat istiyoruz." diye konuştu.

"DAYANIŞMA OLMAZSA AB'NİN GELECEĞİ TEHLİKEYE GİRER"

İspanya'nın diktatör Francisco Franco sonrası demokrasiye geçiş döneminde ekonomik, siyasi ve hukuki reformları içeren ve "Moncloa Paktı" olarak adlandırılan 1977'deki anlaşmanın, Kovid-19'un neden olduğu kriz nedeniyle yenilenmesi gerektiğini savunan Sanchez, siyasi parti liderleri ile işçi sendikaları ve işverenler konfederasyonu temsilcilerini gelecek hafta Başbakanlık konutunda toplantıya çağırdı.