İspanya'nın Tenerife Adası cehenneme döndü! Yangın kontrol altın alınamıyor...

İspanya'nın Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası'ndaki tabiat parkında çıkan orman yangını büyümeye devam ediyor. 3 bin 273 hektar alanın küle döndüğü orman yangınına itfaiyeci ve askeri personellerle müdahale ediliyor.

Toplam 17 uçak, 350 itfaiyeci ve askeri personel ile yürütülen çalışmalara rağmen alevler giderek yayılıyor. Yangında şu ana kadar 3 bin 273 hektarlık alan küle döndü. Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo gece saatlerinde yaptığı açıklamada, “Yangın hala ilerliyor. Ama önceliğimiz nüfusun olduğu bölgeleri korumak. Bu muhtemelen Kanarya Adaları’nda en azından son 40 yılda yaşadığımız en karmaşık yangın” ifadelerini kullandı. Clavijo, ekiplerin gece gündüz çalıştığını, ancak yangının "kontrolden çıktığını" belirtti. Alevlere müdahale sürüyor.

DAĞLARA GİDİŞLER KAPATILDI

Yangında şu ana kadar bin 800 hektarlık alan küle döndü. İtfaiye ekipleri zorlu arazi koşullarında yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ederken, bölgeye 14 yangın söndürme uçağı, 1 deniz uçağı ile 250 itfaiye ve askeri personel gönderildi.

Ayrıca bugün 2 uçağın daha gönderileceği duyuruldu. Yangının 22 kilometreye kadar genişlemesi sonucu herhangi bir can kaybının yaşanmaması için turistlerin büyük ilgi gösterdiği Teide Yanardağı başta olmak üzere adadaki tüm dağlara giden yollar kapatıldı. Adanın kuzeydoğusunda çoğunlukla çiftçilerin ve turistlerin olduğu az nüfuslu bölgelerden yaklaşık 150 kişi tahliye edildi.

Öte yandan Kanarya Adaları’na bağlı La Palma Adası’nda geçtiğimiz ay çıkan yangınlarda 4 bin 500 hektar alan küle dönerken, 4 bin 255 kişi bölgeden tahliye edilmişti. Geçtiğimiz hafta Kanarya Adaları’nda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangını riski konusunda uyarılar yapılmıştı. (İHA)





