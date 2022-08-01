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"İspanya, 'Tüm Bedenler Plaj Bedenidir' kampanyasında fotoğraflarımızı izinsiz kullandı"

01.08.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’den üçüncü bir kadın daha, İspanya’nın büyük ilgi gören “Tüm Bedenler Plaj Bedenidir” kampanyasında fotoğrafının izinsiz kullanıldığını söyleyerek şikayette bulundu.

"İspanya, 'Tüm Bedenler Plaj Bedenidir' kampanyasında fotoğraflarımızı izinsiz kullandı"

Meme kanseri sonucu mastektomi yapılan Juliet FitzPatrick, posterde görülen, tek memesi alınmış kadının fotoğrafında başka bir kadının vücudunun üzerinde kendi yüzünün kullanıldığını söyledi.

60 yaşındaki FitzPatrick fotoğaftaki kadının tek memesi olduğunu oysa kendisinin iki memesinin birden alındığını belirtti.

Fitzpatrick, “İznim olmadan bedenimin bu şekilde resmedilmesi bu kampanyanın temasına tamamen aykırı” dedi.

İspanya Eşitlik Bakanlığı’nın kampanyası, tüm kadınları nasıl göründüklerinden bağımsız olarak plaja gitmeyi özendirmeyi amaçlıyor.

Kampanyada kullanılan fotoğrafa ilk itiraz Cuma günü gelmişti. Cumartesi ikinci bir kadın, fotoğrafta protez bacağının photoshop ile kaldırıldığını söyleyerek şikayette bulunmuştu.

Kampanyanın yaratıcısı Arte Mapache, fotoğrafları izinsiz kullanılan İngiliz modeller Nyome Nicholas-Williams ve Sian Green-Lord'dan özür diledi.

Mapache, Arte Mapache özür mesajında “Hatamı düzeltmemin en adil yolu kampanyadan aldığım parayı posterdeki kadınlara eşit olarak dağıtmak olacak” dedi.

BBC

Yukarıdaki fotoğrafı çeken İngiliz fotoğrafçı Ami Barwell, posterdeki kadın vücudunun başka bir fotoğrafından alınmış olabileceğini söylüyor.

“Barwell, Anladığım kadarıyla posteri yaratan kişi galerime girip parçaları keserek bir araya getirmiş. Ama sanatçının açıklamasını duymadan bunun kesin böyle olduğunu söyleyemem” diye konuştu.

Hem FitzPatrick hem de Barwell, posteri Cumartesi günü sosyal medyada mesajlar aldıktan sonra fark ettiklerini söylüyor.

Barwell ve Fitzpatrick, Arte Mapache ile temasa geçtiklerini ve hala yanıt beklediklerini belirtti.

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BBC, Arte Mapache ve İngiliz Hükümeti’ne ulaşmaya çalıştı ama yanıt alamadı.

İspanya Kadın Enstitüsü, kampanyanın “şişman fobisi, nefret ve normatif olmayan vücutların sorgulanmasına” bir yanıt niteliğinde olduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya kadın
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