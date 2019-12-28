İspanya ve Bolivya arasında diplomatik kriz

MADRİD (AA) - İspanya'daki geçici hükümet, Meksika'nın La Paz Büyükelçiliğini ziyaret eden İspanyol heyetinin buraya sığınan eski Bolivya yönetiminden 9 kişinin çıkışlarını kolaylaştırmaya çalıştıkları yönündeki iddiaları reddettiğini açıkladı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bolivya'daki olayla ilgili iç soruşturma başlatıldığı ve ilerleyen günlerde bu ülkeye bir müfettişin gönderileceği bildirildi.

Açıklamada, İspanyol heyetinin Meksika'nın La Paz Büyükelçiliğine yaptığı ziyaretin "ticari amaçlı olduğu ve nezaket niteliği taşıdığı" vurgulanarak, "bu heyetin, büyükelçilikte sığınan kişilerin çıkışlarını kolaylaştırmak hedefi taşıdıkları iddiasının tamamen reddedildiği" ifade edildi.

İspanya Savunma ve Dışişleri Bakanı Margarita Robles'in olayla ilgili iç soruşturmanın tamamlanmasının ardından basın toplantısı düzenleyerek, bilgileri kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi.

İspanyol heyetinin Meksika'nın La Paz Büyükelçiliğini ziyareti sonrasında çıkışları Bolivya polisi tarafından engellenmiş ve yapılan görüşmelerin ardından Bolivya makamlarının gönderdiği resmi bir araçla çıkışlarına izin verilmişti.