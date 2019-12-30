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  4. İspanya ve Bolivya arasındaki diplomatik kriz büyüyor

İspanya ve Bolivya arasındaki diplomatik kriz büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 21:28 | Son Güncelleme

Bolivya'nın, İspanyol iki diplomat ve bazı polisleri sınır dışı etme kararına karşılık olarak İspanya da Bolivyalı 3 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

MADRİD (AA) - İspanya hükümeti, Bolivya'nın, İspanyol iki diplomat ve bazı polisleri sınır dışı etme kararına karşılık olarak ülkesindeki Bolivyalı 3 diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bolivya geçici yönetiminin düşmanca hareketine karşılık olarak İspanya'da görevli Bolivyalı 3 diplomatın istenmeyen kişi ilan edilerek, 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendiği" belirtildi.

İspanya ayrıca, iki ülke arasındaki iş birliği ve güven duygularının yeniden inşa edilmesi yönünde adımlar atması için Bolivya geçici yönetimine çağrı yaptı.

İspanyol basını, söz konusu Bolivyalı 3 diplomatın, Ticari Ataşe Luis Quispe Condori, Askeri Ataşe Marcelo Vargas Barral ve polis görevlisi Orso Fernando Oblitas Siles olduğunu yazdı.

Bolivya'da geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez, Meksika'nın La Paz Büyükelçisi Maria Teresa Mercado ve iki İspanyol diplomat ile bazı İspanyol polislerin istenmeyen kişi ilan edilip, sınır dışı edilmeleri kararını açıklamıştı.

Anez'in duyurduğu kararın ardından Meksika Büyükelçisi Mercado ve İspanyol diplomatlar bu ülkeden ayrılmışlardı.

- Bolivya'yı, Meksika ve İspanya ile karşı karşıya getiren olay

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'i istifaya zorlayan siyasi süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika, ülkedeki eski yönetimden 9 kişiyi La Paz Büyükelçiliğine kabul etmiş ve sığınma vermişti.

Meksika'nın La Paz Büyükelçiliğini geçen hafta ziyaret eden bir İspanyol heyetinin, buraya sığınan söz konusu 9 kişinin çıkışlarını kolaylaştırmaya çalıştıkları yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Bolivya geçici yönetimi, İspanyol heyetindekilerin yüzlerinin maskeli olduğunu ve silah taşıdığını ileri sürüp, bu kişilerin sadece Bolivya makamlarına ait resmi bir araçla büyükelçilikten çıkışına izin vermişti.

Olaya ilişkin iddiaları reddeden ve iç soruşturma başlatan İspanyol hükümeti, bu ziyaretin "ticari amaçlı ve nezaket niteliği taşıdığını" savunmuştu.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen tartışmalı seçimlerin galibi Evo Morales, polislerin hile iddiasıyla sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhaliflere katılması ve nihayetinde ordunun istifa çağrılarının ardından görevi bırakmıştı.

Süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika hükümeti, Morales'e siyasi sığınma vereceğini duyurmuş, daha sonra uçak göndererek Morales'i Bolivya'dan çıkarmıştı.

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