İspanya ve İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

Ayrıca Kovid-19 hastalarından taburcu edilenlerin toplam sayısının düne nazaran 3 bin 503 artışla 55 bin 668'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Vaka sayısındaki artış oranı son 24 saatte yüzde 3 olurken, bunun koronavirüsün İspanya'daki başlangıcından bu yana tespit edilen en düşük vaka artış oranı olduğu belirtildi. İlk vaka Madrid'de 24 Şubat'ta görülmüştü.

Diğer yandan vaka sayısı ise düne nazaran 4 bin 576 artışla toplamda 157 bin 22 oldu.

Virüsten kaynaklanan ölüm sayılarındaki artış 24 Mart'ta 514, 25 Mart'ta 738, 26 Mart'ta 655, 27 Mart'ta 769, 28 Mart'ta 832, 29 Mart'ta 838, 30 Mart'ta 812, 31 Mart'ta 849, 1 Nisan'da 864, 2 Nisan'da 950, 3 Nisan'da 932, 4 Nisan'da 809, 5 Nisan'da 674, 6 Nisan'da 637, 7 Nisan'da 743, 8 Nisan'da 757 ve 9 Nisan'da 683 olarak açıklanmıştı.

Buna göre ülkede Kovid-19 hastalarındaki günlük ölüm sayılarında son 17 günün en düşük artışının kaydedilmesi dikkati çekti.

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Diğer yandan virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 172 artışla 5 bin 972'ye çıktı.

Kentte vaka sayısı da son 24 saate göre 906 artışla 44 bin 783 olarak açıklandı. Madrid'de uzun süre sonra vaka sayısındaki artış binin altına indi.

İspanyol meclisi, sol koalisyon hükümetinin aldığı kararı kabul ederek Kovid-19'a karşı mücadele için 14 Mart'tan bu yana yürürlükte olan olağanüstü hali 26 Nisan'a kadar uzatmıştı.

İRAN'DA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 122 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 1972 olduğunu duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 4 bin 232'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının 68 bin 192'ye ulaştığını bildirdi.

Cihanpur ayrıca hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 969'unun durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, dünden bu yana 3 bin 156 kişinin iyileştiğini belirterek, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 35 bin 465 olduğunu ifade etti.

(AA/İHA)

