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İspanya'da "çalıntı bebekler" vakasının ilk resmi kurbanı biyolojik ailesini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 14:26 | Son Güncelleme

Diktatör Franco döneminde çalınan bebeklerden biri olduğu mahkeme kararıyla resmen tanınan ilk kişi Ines Madrigal, ABD'deki bir DNA bankası sayesinde biyolojik ailesini bulduğunu açıkladı - İnes Madrigal: - "Bu bir zafer olsa da acı bir haber çünkü annem 2013 yılında ölmüş"

MADRİD (AA) - İspanya'da diktatör Francisco Franco döneminde çalınan bebeklerden biri olduğu mahkeme tarafından resmen tanınan ilk kişi İnes Madrigal, 32 yıldır yürüttüğü mücadele sonunda biyolojik ailesini buldu.

İnes Madrigal, Madrid'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'deki bir DNA bankası sayesinde biyolojik ailesini bulduğunu duyurdu. Madrigal, "Bu bir zafer olsa da acı bir haber çünkü annem 2013 yılında ölmüş." dedi.

ABD'de bir DNA bankasında kendisine ait kayıtların bulunduğunu ve bu ülkedeki bir gazetecinin kendisiyle temasa geçerek, yakın akrabasının tespit edildiğini bildirdiğini anlatan Madrigal, Almanya'da yaşayan Aitor adlı kişinin, kuzenin oğlu olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Biyolojik çekirdek ailesini bulmak için araştırmalarını derinleştirdiğini ve İspanya'daki bir DNA bankasındaki verilerle yapılan testler sonrasında erkek kardeşi olduğunu öğrendiğini kaydeden Madrigal, "İlk kez hayatımın parçaları tamamlandı. Şimdi kim olduğumu ve nereden geldiğimi biliyorum. Gerçek annem 73 yaşındayken 2013 yılında ölmüş." diye konuştu.

Çalıntı bebek vakalarının binlerce mağduru olduğunu hatırlatan Madrigal, İspanya'daki DNA bankalarını "hazırlıksız olmak ve yetersiz sistemler kullanmakla" suçladı.

Madrid'deki bir klinikte 1969 yılında doğan Madrigal, doğumu yapan doktor Eduardo Vela tarafından gerçek ailesine öldüğü söylenerek, başka bir aileye evlatlık verilmişti.

Üvey olduğunu 18 yaşına geldiğinde öğrenen ve biyolojik ailesini aramaya başlayan Madrigal, 2010 yılında üvey annesinin itiraf etmesiyle doğumuyla ilgili tüm gerçekleri öğrenmişti.

Madrigal, doğduğunda kendisini annesinden alıp başka bir kadına vermekle suçladığı doktor Eduardo Vela hakkında açtığı davayı kazansa da, mahkeme, suçlu olarak tanımasına rağmen zaman aşımından dolayı doktor Vela için istenen 11 yıl hapis cezasını vermemişti.

İspanya'da diktatör Francisco Franco (1936-1975) döneminde cumhuriyetçi, solcu muhaliflerin yanı sıra evlenmemiş veya fakir çiftlerin bebekleri, doğum sırasında öldü denilerek, başka ailelere verilmiş ya da satılmıştı.

Bugün hala binlerce İspanyol, ülke tarihinin "en karanlık" olaylarından biri olarak gösterilen çalıntı bebek vakalarının mağduru olduğunu savunup, yasal yollardan haklarını aramaya çalışıyor. Mağdurlar, zaman aşımı ve delil yetersizliğinden dolayı sonuca ulaşmakta ciddi zorluklar yaşıyor.

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