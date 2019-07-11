MADRİD (AA) - İspanya'da diktatör Francisco Franco döneminde çalınan bebeklerden biri olduğu mahkeme tarafından resmen tanınan ilk kişi İnes Madrigal, 32 yıldır yürüttüğü mücadele sonunda biyolojik ailesini buldu.

İnes Madrigal, Madrid'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'deki bir DNA bankası sayesinde biyolojik ailesini bulduğunu duyurdu. Madrigal, "Bu bir zafer olsa da acı bir haber çünkü annem 2013 yılında ölmüş." dedi.

ABD'de bir DNA bankasında kendisine ait kayıtların bulunduğunu ve bu ülkedeki bir gazetecinin kendisiyle temasa geçerek, yakın akrabasının tespit edildiğini bildirdiğini anlatan Madrigal, Almanya'da yaşayan Aitor adlı kişinin, kuzenin oğlu olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Biyolojik çekirdek ailesini bulmak için araştırmalarını derinleştirdiğini ve İspanya'daki bir DNA bankasındaki verilerle yapılan testler sonrasında erkek kardeşi olduğunu öğrendiğini kaydeden Madrigal, "İlk kez hayatımın parçaları tamamlandı. Şimdi kim olduğumu ve nereden geldiğimi biliyorum. Gerçek annem 73 yaşındayken 2013 yılında ölmüş." diye konuştu.