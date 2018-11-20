İspanya'da ölümünün 43. yılında diktatör Franco tartışması

MADRİD (AA) - İspanya'yı 1939-1975 yılları arasında yöneten diktatör Francisco Franco, bir grup sempatizanı tarafından 43. ölüm yıl dönümünde anıldı.

Başkent Madrid'in 60 kilometre kuzeybatısında bulunan Valle de los Caidos (Şehitler Vadisi) adlı anıttaki bazilikanın içinde bulunan diktatör Franco'nun mezarında, ölümünün 43. yılı dolayısıyla bir ayin düzenlendi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı dini törende diktatör Franco'nun ikinci nesil torunu Luis Alfonso de Borbon ve Francisco Franco Vakfı'nın başkanı Juan Chicharro da hazır bulundu.

Diktatör Franco'nun 43. yıl dönümü, kemiklerinin anıt mezardan çıkartılması ve Franco ideolojisini savunan "Francisco Franco Vakfı" gibi sivil kurumların yasaklanması için hükümet tarafından yürütülen girişimlerin yarattığı tartışmalara denk gelmesi açısından dikkati çekti.

Ayine katılan Franco sempatizanları, gazetecilere verdikleri demeçte, Franco'nun kemiklerinin anıt mezardan çıkartılmasına ilişkin İspanya'daki sol hükümetin eylülde kabul ettiği kararnameyi eleştirdi. Franco sempatizanları "Bu bedenler artık hayatta değiller ve hiçbir tehlikeleri yok. Hayaletlere inanmıyoruz, ölülerden korkmuyoruz. Rahat bırakın, huzur içinde uyusunlar." şeklinde konuştu.