İspanya'da sol hükümet güvenoyu alamadı

Sanchez, "Anlaşma mümkün olmadı. Sorun hükümet programı değil bakanlıkların dağılımıydı. Unidas Podemos'a teklifimiz sosyal sorunlarla ilgilenen bir Başbakan Yardımcılığı kurulması ve Sağlık, Konut, Sosyal Ekonomi ve Eşitlikler bakanlıklarının verilmesiydi. Sosyal konularla ilgili 4 bakanlık. Bu teklifimiz reddedildi." ifadelerini kullandı.

Bu arada güven oylaması öncesinde meclis genel kurulunda konuşan PSOE lideri Sanchez, Unidas Podemos ile anlaşma sağlanamamasında sorunun hiçbir zaman hükümet programı olmadığını vurguladı.

Mecliste 2 gün önce yapılan ve mutlak çoğunluğun gerekli olduğu ilk oylamada, 124 "evet", 170 "hayır" ve 52 "çekimser" sonucu çıkmıştı.

Hükümetin güvenoyu alması için basit çoğunluğun yeterli olduğu ikinci oylamada, 124 "evet", 155 "hayır" ve 67 "çekimser" sonucu çıktı. Bu sonuçla İspanya'da hükümet kurulamadı.

MADRİD (AA) - İspanya Başbakanı ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'in, ülkede 28 Nisan'da yapılan erken genel seçim sonrasında kurmak istediği hükümet meclisteki ikinci oylamada da güvenoyu alamadı.

Başbakan olmak istediğini ancak "bedeli ne olursa olsun ya da hükümet nasıl olursa olsun" düşüncesine sahip olmadığını belirten Sanchez, "Tutarlı ve birbirine bağlı bir hükümet istiyorum. Sayın Iglesias'ın (Unidas Podemos lideri Pablo Iglesias) istediği gibi bir hükümet içinde iki hükümet olarak değil." diye konuştu.

İspanya'nın acil bir şekilde yeni bir hükümete ihtiyacı olduğunu vurgulayan Sanchez, "sol siyasi güçlerin birlik olmasında tarihi bir fırsatın kaçırılmasından ve meclisteki siyasi partilerin hükümetin kurulmasını bloke etmeye devam etmesinden dolayı üzgün olduğunu" söyledi.

Mecliste ikinci büyük siyasi parti konumundaki sağ görüşlü Halk Partisinin lideri Pablo Casado ise "tiyatro" olarak nitelendirdikleri Sanchez'in hükümet kurma müzakerelerinin "büyük bir başarısızlıkla sonuçlandığını" ifade etti.

Diğer yandan Katalonya'da birinci parti olan ve İspanya'dan ayrılmayı savunan Katalonya Cumhuriyetçi Solunun (ERC) Meclis Sözcüsü Gabriel Rufian, hükümetin kurulmamasından dolayı Unidas Podemos'u suçlayarak "Tüm sol partiler olarak pişman olacağız. Eylül hepimiz için hayatımızı zorlaştıracak. Halk, solun kaybettiğini düşünüyor." dedi.