İspanya'dan Brexit anlaşması için Cebelitarık şartı

MADRİD (AA) - İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasındaki Brexit anlaşmasına onay vermeleri için Cebelitarık'ın statüsünün bu anlaşmanın dışında tutulmasını şart koştuklarını açıkladı.

Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Genel İşler Konseyi'nin ardından gazetecilere açıklama yapan Borrell, Brexit anlaşmasındaki 184. maddede değişiklik istediklerini söyledi.

Borrell, "Akşamdan sabaha yazılmış gibi." diye nitelendirdiği 184. maddeyi mevcut haliyle kabul etmediklerini ifade ederek, "Bu maddenin çok açık olmasını ve AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde Cebelitarık'ın statüsünün dışarıda tutulmasını istiyoruz." dedi.

Cebelitarık'ın statüsüne ilişkin İspanya ve İngiltere arasındaki müzakerelerin önünün "halen açık" olduğunu savunan Borrell, bu konunun Brexit anlaşmasında netleşmemesi durumunda "anlaşmaya onay vermeyecekleri" uyarısında bulundu.

Öte yandan İspanyol basınında yer alan Başbakanlık yetkililerinin kaynak gösterildiği haberlerde, İspanya'nın, 184. maddeden geçen çarşamba akşamına kadar haberdar olmadığı belirtilerek, hükümetin, Brexit anlaşmasında Cebelitarık'a ilişkin "garanti istediği" yorumları yapıldı.