HABER

İspanya'dan "FARC'ın yeniden silahlanma kararına" kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 19:37 | Son Güncelleme

İspanya hükümeti, Kolombiya'da bazı eski FARC militanlarının yeniden silahlanma kararı almasını şiddetle kınadı

MADRİD (AA) - İspanya hükümeti, Luciano Marin Arango liderliğindeki bazı eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanlarının yeniden silahlanma kararı almalarını kınayan bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İspanya hükümetinin, bazı eski FARC militanlarının yeniden silahlanma kararı almasını "şiddetle kınadığı" belirtildi.

Bu tip bir adımın 2016'da imzalanan Barış Anlaşması'nın "açık ihlali" olduğunu vurgulayan İspanya hükümeti, şiddetin hiçbir şekilde siyasi fikirlerin savunulmasında meşru bir araç olamayacağının altını çizdi.

Açıklamada, eski FARC üyelerinin kararının, "50 yıldan fazla süren silahlı çatışmayı sona erdiren Kolombiya toplumunun kolektif büyük başarısını tartışmaya açmaması gerektiği" ifade edildi.

Yeniden silahlanma kararıyla, Barış Anlaşması'nın altyapısının meşruluğunun dışında kalındığını kaydeden hükümet, İspanya olarak, demokrasiye saygı, hukuk devleti ve yasaların tam olarak uygulanmasını sağlamak için Kolombiya'nın gösterdiği çabalara tam destek verileceğini belirtti.

"Ivan Marquez" kod adlı eski FARC militanı Luciano Marin bazı örgüt üyeleriyle birlikte yayınladığı videoda, silahlı mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini duyurmuştu.

"Devlet en önemli yükümlülüklerini yerine getirmedi, vatandaşlarının yaşam haklarını korumadı ve özellikle siyasi sebeplerle düzenlenen suikastlardan vazgeçmedi." diyen Marin, bundan sonra farklı taktikler uygulayacaklarını, sadece kendilerine yapılan saldırılara karşılık vereceklerini ve fidye için adam kaçırmayacaklarını söylemişti.

- FARC yarım yüzyılın ardından silahı bırakmıştı

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletlere (BM) törenle teslim etmişti. Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene, dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt Lideri Rodrigo Londono katılmıştı.

Örgüt lideri Londono, bir daha ellerine silah almayacaklarını açıklamıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

- Yeni Devlet Başkanı barışa karşı

Kolombiya'da 2018 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde merkez sağ görüşlü Demokrat Partinin adayı Ivan Duque Marquez birinci çıkmıştı.

Yeni seçilen Devlet Başkanı, selefi Juan Manuel Santos'un FARC ile Ekim 2016'da imzaladığı barış anlaşmasının bazı hükümlerine karşı olduğunu ilan etmişti.

PARTNER Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş! Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş!
Burhaniyeli öğrencilerin Kur’an öğrenme mutluluğuBurhaniyeli öğrencilerin Kur’an öğrenme mutluluğu
“Çözüm; onurlu geri dönüş ve entegrasyon““Çözüm; onurlu geri dönüş ve entegrasyon“
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eski FARC üyelerinin silahlanma kararı İspanya kınama

En Çok Okunan Haberler

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

İBB önünde hareketlilik...

İBB önünde hareketlilik...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta batık gemiyi çıkartma çalışmaları başladı

Harekete geçildi! 15 yıl aradan sonra...

Oruç Reis Doğu Akdeniz yolunda

Oruç Reis Doğu Akdeniz yolunda

Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

Görüntüler paylaşıldı! Ataklar böyle vurdu

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Sarp Öztürk cinayetinde önemli gelişme! 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Çanakkale'deki orman yangını kısmen kontrol altında

Çanakkale'de korkutan orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.