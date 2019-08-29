Yeniden silahlanma kararıyla, Barış Anlaşması'nın altyapısının meşruluğunun dışında kalındığını kaydeden hükümet, İspanya olarak, demokrasiye saygı, hukuk devleti ve yasaların tam olarak uygulanmasını sağlamak için Kolombiya'nın gösterdiği çabalara tam destek verileceğini belirtti.

Bu tip bir adımın 2016'da imzalanan Barış Anlaşması'nın "açık ihlali" olduğunu vurgulayan İspanya hükümeti, şiddetin hiçbir şekilde siyasi fikirlerin savunulmasında meşru bir araç olamayacağının altını çizdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İspanya hükümetinin, bazı eski FARC militanlarının yeniden silahlanma kararı almasını "şiddetle kınadığı" belirtildi.

MADRİD (AA) - İspanya hükümeti, Luciano Marin Arango liderliğindeki bazı eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanlarının yeniden silahlanma kararı almalarını kınayan bir açıklama yaptı.

"Ivan Marquez" kod adlı eski FARC militanı Luciano Marin bazı örgüt üyeleriyle birlikte yayınladığı videoda, silahlı mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini duyurmuştu.

"Devlet en önemli yükümlülüklerini yerine getirmedi, vatandaşlarının yaşam haklarını korumadı ve özellikle siyasi sebeplerle düzenlenen suikastlardan vazgeçmedi." diyen Marin, bundan sonra farklı taktikler uygulayacaklarını, sadece kendilerine yapılan saldırılara karşılık vereceklerini ve fidye için adam kaçırmayacaklarını söylemişti.

- FARC yarım yüzyılın ardından silahı bırakmıştı

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletlere (BM) törenle teslim etmişti. Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene, dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt Lideri Rodrigo Londono katılmıştı.

Örgüt lideri Londono, bir daha ellerine silah almayacaklarını açıklamıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

- Yeni Devlet Başkanı barışa karşı

Kolombiya'da 2018 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde merkez sağ görüşlü Demokrat Partinin adayı Ivan Duque Marquez birinci çıkmıştı.

Yeni seçilen Devlet Başkanı, selefi Juan Manuel Santos'un FARC ile Ekim 2016'da imzaladığı barış anlaşmasının bazı hükümlerine karşı olduğunu ilan etmişti.

