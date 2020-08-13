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İspanya’nın Galiçya özerk bölgesinde sigara yasağı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2020 14:05 | Son Güncelleme

İspanya’nın Galiçya özerk bölgesinde yeni tip korona virüsün (Covid-19) bulaşma tehlikesini arttırdığı gerekçesiyle halka açık yerlerde sigara içmek yasaklandı.

İspanya’nın Galiçya özerk bölgesinde sigara yasağı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son haftalarda vaka sayısının artışa geçtiği İspanya’da yeni önlemler getirildi.

İspanya’nın özerk bölgesi Galiçya’da salgınla mücadelede kapsamında yerel yönetim tarafından alınan karara göre tüm cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Yasağın, uzmanlar tarafından şu anda 827 aktif vakanın bulunduğu bölgede Covid-19’un yayılmasını engellemek için önerildiği ifade edildi.

Sigara içenlerin maske takmaması nedeniyle bulaşma riskinin arttığı belirtildi. Bölge Başbakanı Alberto Nunez Feijoo gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Sigara içmek yakındaki insanlarla ve herhangi bir sosyal mesafe olmadan yüksek bir enfeksiyon riski oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Sigara yasağının fiziki mesafe kuralının uygulanamadığı kafe, bar ve restoran teraslarında da geçerli olacağı aktarıldı.

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