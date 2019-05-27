İspanyol Büyükelçi Gonzalez-Barba'dan Vali Ustaoğlu'na ziyaret

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Trabzon'da 16 yıl önce meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 62 İspanyol Barış Gücü askerini anmak üzere kente gelen González-Barba, ziyarette Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ustaoğlu, 16 yıl önce Trabzon'da yaşanan uçak kazasının herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Ustaoğlu, bu olayın Türkiye-İspanya arasında daha sıcak ilişkiler kurulmasına ve iki ülke dostluğunun ilerlemesine vesile olduğunu belirterek, "Türkiye-İspanya arasında geçmişe dayanan çok güzel dostane ilişkiler var. Her geçen gün bu ilişkilerin daha da ilerlediğini fark ediyoruz." dedi.

Trabzon'un tarih, kültür ve turizm şehri olduğuna vurgu yapan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon 800 bini aşan nüfusuyla bölgenin ekonomik ve ticaret merkezidir. Liman şehri olması önemini daha da artırıyor. Bunun yanında Trabzon, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirasıyla önemli bir merkez haline gelmiştir. İnanç ve kültür turizmi açsından da Sümela Manastırı ve Ayasofya Camisi gibi değerlerimiz var."

Gonzalez-Barba da 16 yıl önce meydana gelen üzücü uçak kazasında Trabzonluların, İspanyolların hatırasında ve akıllarında önemli konuma geldiğini ifade ederek, "O süreçte Trabzon halkının göstermiş olduğu sıcak ilişkileri hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Bize göstermiş olduğunuz sıcak ilgiden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

