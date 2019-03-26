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İspanyol matadorlar siyasete giriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 16:12 | Son Güncelleme

İspanya'da 28 Nisan'da yapılacak erken genel seçimde ülkenin tanınmış matadorları Miguel Abellan, Salvador Vega ve Serafin Marin milletvekili adayı oldu

MADRİD (AA) - İspanya'da 28 Nisan'da yapılacak erken genel seçimde milletvekilliği için yarışacak adaylar arasında ülkenin tanınmış matadorları da bulunuyor.

İspanya'da genel seçimlere katılacak siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Merkez Seçim Kuruluna sunarken bazı önemli matadorların aday gösterilmesi dikkati çekti.

Ülkenin tanınmış matadorları Miguel Abellan, Salvador Vega ve Serafin Marin sağ görüşlü siyasi partilerden milletvekili adayı oldu.

Mevcut durumda ana muhalefette olan Halk Partisi (PP), matadorlardan Abellan'ı Madrid 12. sıradan, Vega'yı da Malaga son sıradan milletvekili adayı gösterdi. İlk defa genel seçimlere katılacak aşırı sağ görüşlü Vox partisi de Serafin Marin'i Barselona 3. sıradan milletvekili adayı olarak seçti. Marin, Katalonya'da boğa güreşlerinin yasaklanması kararından sonra, 25 Eylül 2011'de Barselona'daki Monumental Arenası'na son çıkan matador olarak biliniyor.

Öte yandan, İspanya'da diktatör Francisco Franco'nun ölümünden sonra ülkenin demokrasiye geçiş döneminin ilk başbakanı olan Adolfo Suarez'in oğlu Adolfo Suarez de PP'nin Madrid'den 2. sıradan adayı olarak gösterildi. Gazeteci kimliğiyle öne çıkan Suarez de uzun yıllar matadorluk yapmıştı.

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