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İspanyol yolcu Münih Havalimanı’nda 130 uçuşu iptal ettirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 17:01 | Son Güncelleme

Almanya’nın Münih Franz Josef Strauss Havalimanı’nda İspanyol bir yolcunun, girişlerin yasak olduğu güvenlik bölgesine girmesinin ardından havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Almanya’nın Münih Franz Josef Strauss Havalimanı’nda İspanyol bir yolcunun, girişlerin yasak olduğu güvenlik bölgesine girmesinin ardından havalimanı uçuşlara kapatıldı. Uzun çalışmaların ardından yakalanan İspanyol yolcu, polis tarafından sorguya alındı.
İspanyol bir yolcunun acil çıkıştan geçerek pistlerdeki yasaklı bölgeye geçmesi üzerine binlerce yolcu, Almanya’nın ikinci büyük havalimanı olan Münih Franz Josef Strauss Havalimanı’nda mahsur kaldı.
Havalimanının resmi hesabından yapılan açıklamada, “Şu an için elimizde olan bilgilere göre bir kişi, acil çıkış kapısı aracılığıyla Terminal 2’deki güvenli bölgeden güvenli olmayan bölgeye geçiş yaptı. Sonuç olarak, polis tedbirleri halen devam ediyor” denildi.
Havalimanındaki ana uçuş firması olan Lufthansa, “Terminal 2 ile Terminal 1’in B ve C bölgeleri kapatıldı” duyurusu yaptı. Havalimanının iki büyük terminalin boşaltılmasının ardından yolcular, yeniden güvenlik kontrolünden geçirilerek uçuş salonlarına alındı.
Uçuşu ertelenen yolcu Michele Cassola, sosyal medya hesabı üzerinden “Sabah 08.00’den beri pasaport kontrol kapılarının dışında bekleyen insanları bilgilendirir misiniz lütfen. Şu ana kadar hiçbir resmi açıklama yapılmadı” sözleriyle tepki gösterdi.
Bir diğer yolcu Jesse Thorson, “Bu karışıklık da ne? Suya ve yemeğe ihtiyacımız var, uçuşlarımızdan bahsetmiyorum bile” dedi.

Yakalanıp sorguya alındı
Olayla ilgili olarak polisin yaptığı açıklamada, Bangkok’tan gelen ve Madrid’e gidecek İspanyol asıllı yolcunun yasaklı bir bölgeye girmesi üzerine yaşanılan güvenlik zafiyeti nedeniyle önlemler alındığı belirtildi. Olay nedeniyle, havalimanındaki 130 uçuşun iptal edildiği, iki terminalin anonslarla boşaltıldığı ve yolcuların yeniden kontrol edilerek uçuş salonlarına alınmasının ardından İspanyol yolcunun bulunduğu açıklandı. İsmi henüz paylaşılmayan İspanyol yolcunun yakalanmasının ardından sorguya alındığı, polis tarafından paylaşıldı.
Yolcunun yakalanmasının ardından havalimanındaki akışın normale dönmesi için çalışılıyor. Ertelenen uçuşlar, gecikmeli olarak yapılmaya başlanırken günde bin 200 uçuşun gerçekleştirildiği havalimanının yetkilileri, 130 uçuşun iptal edilmesinden 7 bin yolcunun etkilendiğini duyurdu.

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