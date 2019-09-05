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İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 23:23 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden yetkileri olmadığı halde para talep eden değnekçi ve valelere yönelik operasyon düzenlendi.

İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon

Murat DELİKLİTAŞ-İdris TİFTİKCİ-Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden yetkileri olmadığı halde para talep eden değnekçi ve valelere yönelik operasyon düzenlendi. Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, otopark hizmeti adı altında araç sahiplerinden para alan kişiler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
İstanbul'da 14 yıldır faaliyette olan İSPARK otoparkları günde 2 milyondan fazla araç sahibine hizmet veriyor. Bazı otoparklar 24 saat açıkken, 12 saat hizmet verilen otoparklar, akşam saatlerinden itibaren 'değnekçi' diye tabir edilen kişilerce işgal ediliyor. Değnekçiler, ücretsiz olması gereken otoparklarda bekleyerek aracını park eden sürücülerden ücret talep ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, bu gece İstanbul genelinde, İSPARK'a ait otoparklarda değnekçilik yapan kişiler ile yetkisiz şekilde valelik yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, operasyon çerçevesinde Nişantaşı ve Maçka'da çalışma gerçekleştirdi. Maçka Kadırgalar Caddesi'nde yapılan ilk operasyonda, boş araziyi yetkisiz şekilde otoparka çeviren bir kişiyi yakalanarak gözaltına alındı. Nişantaşı Akkavak Sokak'ta yapılan denetimde ise İSPARK'a ait yol üstü otoparkta, mesai bitiminin ardından, araç sürücülerinden para talep eden bir mendil satıcısı yakalandı.

"BAHŞİŞ ALIYORUM"
Karşısında polis ve habercileri gören mendil satıcısı, sürücülerden otopark parası aldığını inkar ederek "Ben burada mendil satıyorum. Araçlara göz kulak oluyorum. Buraya araçlarını bırakıp bahşiş veriyorlar. Bahşiş veriyorlarsa alıyorum, vermiyorlarsa istemiyorum. Hatta burada 100 lira 200 lira otopark parası isteyenler oluyor; ben onları buradan kovalıyorum" dedi.
Gözaltına alınan mendil satıcısının polis aracına bindirildiği sırada, aracını yol üzerine park eden bir vatandaş, polise, 'Gözaltına alıyorsunuz, benim arabamın anahtarını versin bari" diye seslendi. Sürücü basın mensuplarına aracını akşam saatlerinde valeye teslim ettiğini belirterek "Ama 200 bin liralık arabamın anahtarı seyyar satıcıda çıkıyor" şeklinde konuştu.

KADIKÖY'DE İKİ DEĞNEKÇİYE SUÇÜSTÜ
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Motorize Polis Timi ekipleri, akşam saatlerinde ücretsiz olması gereken İSPARK yol üstü otoparklarına şok baskın düzenledi. Polisler, Caddebostan Funda Çıkmazı'nda iki değnekçiyi suçüstü yakaladı.
Fatih'de yapılan operasyonda ise Sultanahmet'te İSPARK otoparkında değnekçilik yapan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Karayolları Trafik Kanunu 79'uncu maddeye muhalefetten gözaltına alınan kişiler, işlemleri yapılmak üzere polis merkezlerine götürüldü.

İSPARK: NİTELİKSİZ İŞLETMECİLERİ EMNİYETE BİLDİRİN
İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi'nin (İSPARK) internet sitesinde yer alan açıklamasında, çalışma saatleri dışında tespit edilen niteliksiz işletmecilerinin emniyet birimlerine bildirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca sitede mesai saatleri arasında İSPARK'a park edilmesi karşılığında, sürücüye fiş veya fatura verilmemesi durumunda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi 153 Beyaz Masa'ya vatandaşlara ihbarda bulunulması istendi.
(FOTOĞRAF)

(Geniş Haber) İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon(Geniş Haber) İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon(Geniş Haber) İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon

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