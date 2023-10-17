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Isparta'da 'Benekli Ayhan' lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç dakikalarca darp edildi! Baygınlık geçirdi

17.10.2023 09:26 | Son Güncelleme:
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Isparta'da 'Benekli Ayhan' lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç'un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 'Benekli Ayhan' sokak ortasında dakikalarca darp edildi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi.

Olay, gece saatlerinde Isparta'da İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında "Benekli Ayhan" lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç’un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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AYHAN KOÇ DAKİKALARCA DARP EDİLDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişinin Ayhan Koç’u dakikalarca darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi.

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Görüntülerde iki kadının ise kavgayı ayırmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

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Kaynak: İHA

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Isparta benekli ayhan

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