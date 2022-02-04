Isparta'da elektrikler ne zaman gelecek? 4 Şubat Isparta'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Isparta'nın büyük bir bölümünde elektrik kesintisi sorunu patlak verdi. Isparta'da yaşayanlar durumla alakalı sosyal medya üzerinden sık sık paylaşım yaparken elektrik kesintisinden ve meydana gelen kar yağışından dolayı evlerin soğuduğu belirtildi. Konuyla alakalı Isparta Valiliği açıklama yaptı.

ISPARTA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Meydana gelen kar yağışı caddelerde ve sokaklarda elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Isparta'daki arızalar ile elektrik kesintisi oluştu. Yedişehitler Mahallesi Muhtarı Adem Şamlı, oluşan arızaların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü belirterek, mahallenin bir kısmına enerji verilmeyeceğini belirtti.

ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Isparta Valiliği'nin geçtiğimiz gün Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili olarak arızaların giderilerek enerji akışının sağlanması için ekiplerce sahada gerekli çalışmalar yapılmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Isparta Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, meydana gelen yoğun kar yağışına karşı yollarda önlemlerin alındığı ifade edildi.

