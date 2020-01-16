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  4. Isparta'da kamyonun ezdiği kadın esnafın feci ölümü kamerada

Isparta'da kamyonun ezdiği kadın esnafın feci ölümü kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 15:00 | Son Güncelleme

Isparta'da çalıştığı toptancı halinde meyve kasalarını toplarken, manevra yapan kamyonun altında kalan kadın esnaf Dursun Akbaş (60), yaşamını yitirdi. Yaşlı kadını kamyonun ezdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Isparta Yaş Sebze Meyve Toptancı Hali'nde meydana geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Halde eşiyle esnaflık yapan Dursun Akbaş, 32 numaralı iş yerinin önünde bulunan boş meyve kasalarını toplarken, geri manevra yapan Musa K. yönetimindeki kamyon çarptı. Dursun Akbaş kamyonun sol ön tekerleğinin altında kalırken, durumu fark eden Musa K. aracı durdurdu. Hal esnafı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Dursun Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Musa K.'yi gözaltına alan polis, kaza mahallinde detaylı araştırma yaptı. Akbaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından aracın altından çıkarılarak otopsi için SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

(DHA)

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esnaf kamyon ısparta

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