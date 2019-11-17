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Isparta'da korkunç olay! Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 13:33 | Son Güncelleme

Isparta’da uzman çavuş ve eşi, polis olduğu öğrenilen kayınbiraderi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Erkan Öztürk, nöbetten çıkınca Davran Mahallesi 142. Cadde’de bulunan Selçuklu Sitesi’ndeki evine gitti.

Öztürk’ün hemen ardından eve eşinin erkek kardeşi geldi.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ AÇTI

Polis olduğu öğrenilen şahıs, Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk’ü 2 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili polisin çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ısparta Uzman Çavuş cinayet

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