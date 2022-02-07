Isparta'da okullar yarın da tatil mi? Isparta'da okullar kaç gün tatil?

Normalde yarıyıl tatili sona erdi ve öğrenciler bu sabah saatlerinde dersliklerde yerini aldı. Ancak aynı durum, Isparta için geçerli olmadı. Isparta'da okullar bugün tatil edildi. Bu tatilin ne kadar devam edeceği sorgulanıyor. Merak edilen sorular, Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu´nun toplantısından sonra yanıt buldu. İşte ayrıntılar...

ISPARTA'DA OKULLAR YARIN DA TATİL Mİ?

Isparta Valiliği, altyapı sebebiyle meydana gelen sorun nedeniyle pazartesi ve salı günü yapılacak olan uzaktan eğitime ara verildi. Isparta ve tüm ilçelerde online eğitimler ertelendi. İlk ve orta dereceli okullar hafta boyu tatil olacak.

Karar, Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu´nun toplantısında alındı. Karar, toplantı sonrası açıklamayla duyuruldu. İşte o açıklama:

"İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07 Şubat 2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitimin yapılmasına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

ISPARTA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, Kıyı ve Kuzey Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak yağış meydana geleceğini öngörüyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Isparta'da hava bugün 4 derece iken yarın 8 derece ve yağışlı görülüyor. Çarşamba günü ise Isparta'da hava durumunun 3 derece olması ve sağanak yağış görülmesi bekleniyor.

