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Isparta, Karaman ve Kayseri'de okullar tatil mi? 6 Şubat tatil haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor

05.02.2023 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın okulların durumu ile ilgili araştırmalar kar yağışının hızını artırmasıyla hızlandı. Milyonlarca öğrenci 6 Şubat'ta okullar tatil mi merak ediyorlar. Yaşadıkları ilin valiliğinden konuya ilişkin haber bekleyenler arasında Isparta, Karaman ve Kayseri de bulunuyor. Bu illerde de 15 tatil uzayacak mı merak ediliyor. Peki Isparta, Karaman ve Kayseri'de okullar tatil mi? 6 Şubat okular tatil olacak mı? İşte merak edilenler...

Isparta, Karaman ve Kayseri'de okullar tatil mi? 6 Şubat tatil haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor

Kar yağışının artmasıyla okulların durumu merak edildi. Yarın ikinci döneme başlayacak olan öğrenciler, okula gidecekler mi merak ediyorlar. Hava muhalefeti nedeniyle birçok ilden peş peşe 6 Şubat tatil açıklamaları gelmeye devam ediyor. Sibirya soğukları ülkemizi etkisi altına almış durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu soğuk hava dalgasının hafta içi de süreceğini açıkladı. Peki Isparta, Karaman ve Kayseri'de okullar tatil mi? 6 Şubat okular tatil olacak mı? İşte tatil haberlerine dair detaylar...

ISPARTA, KARAMAN VE KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL!

Isparta'da şiddetli kar yağışı devam ediyor. Trafikte ve sosyal hayatta zorlu anların yaşandığı illerden biri olan Isparta'da da yarın okullar tatil edildi.

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Isparta'nın ardından Karaman ve Kayseri valiliklerinden de okullar tatil edildi haberi geldi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek " Sevgili öğrenciler meteoroloji verilerine göre İlimizde bu gece yoğun kar yağışı başlayacaktır. 6 Şubat tarihinde okullarımız 1 gün olmak üzere ilimiz genelinde tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini istiyoruz.????" ifadelerini kullanarak öğrencilere tatil haberini verdi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, ülke genelinde havaların çok bulutlu ve yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Erzurum, Ağrı, Afyonkarahisar, Denizli, Bolu, Düzce, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

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