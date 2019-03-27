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Isparta'da seçmen sayısı arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 14:33 | Son Güncelleme

Kentte 322 bin 130 seçmen 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek - En fazla seçmen ve sandık Yalvaç ilçesinde bulunuyor

Isparta'da, 322 bin 130 seçmen bin 148 sandıkta, il ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarları seçecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Ispartalılar, 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 19 bin yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Isparta'da 322 bin 130 seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, kentin seçmen sayısı 19 bin 61 arttı.

Isparta'da kurulacak sandık sayısında da aynı seçime göre artış gerçekleşti. 2014'teki yerel seçimlerde bin 115 sandık kurulurken, bu seçimlerde seçmenler bin 148 sandıkta oy kullanacak.

- En fazla seçmen Yalvaç'ta

Isparta'da en fazla seçmen ve sandığın yer aldığı ilçe ise Yalvaç oldu. 34 bin 889 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede 135 sandık kurulacak.

Yalvaç'tan sonra ikinci sırada 100 sandık ve 24 bin 227 seçmen sayısı ile Eğirdir, üçüncü sırada 79 sandık ve 20 bin 079 seçmen sayısı ile Şarkikaraağaç geldi.

9 sandık ve 2 bin 9 seçmenin bulunduğu Yenişarbademli de en az sandık ve seçmen sayısına sahip ilçe oldu.

Kentte ilçelere göre sandık ve seçmen sayıları şöyle:

İlçe adı : Sandık sayısı : Seçmen sayısı:

- Aksu 24 3 bin 736

- Atabey 20 4 bin 224

- Eğirdir 100 24 bin 227

- Gelendost 47 12 bin 265

- Gönen 24 5 bin 933

- Keçiborlu 48 11 bin 499

- Senirkent 39 9 bin 335

- Sütçüler 48 8 bin 712

- Şarkikaraağaç 79 20 bin 79

- Uluborlu 21 4 bin 844

- Yalvaç 135 34 bin 889

- Yenişarbademli 9 2 bin 9

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