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Isparta'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 15:56 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan ikisi tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğirdir ilçesi ve köylerinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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