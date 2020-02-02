Isparta’dan depremzedelere 5.5 kilometrelik halı desteği

Isparta’daki bir halı fabrikası işletmecisi tarafından depremzedeler için 5 bin 550 metrekare uzunluğunda halı yardımı yapıldı. Isparta Belediyesi öncülüğü ve AFAD koordinesinde teslim alınan halılar, S.S. Isparta Gümüşgün ve Çevresi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından gönüllülük esasıyla Elazığ ve Malatya’ya ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Isparta Belediyesi önündeki Mimar Sinan Caddesi’nde, halı yardımı yüklenen TIR için uğurlama töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Milletvekili Recep Özel, Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve çok sayıda parti temsilcisi katıldı.

BAŞDEĞİRMEN: DEPREMDEN SONRA BİZLER DE ÜLKE OLARAK SARSILDIK

Isparta Belediyesi önünde yapılan törende gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Elazığ ve Malatya merkezli çok büyük bir deprem yaşadık ve birçok ilimiz de bundan etkilendi. Bizler de bu sarsılmadan sonra ülke olarak sarsıldık, gerçekten hep çok üzüldük. Ama devletimizin her türlü şeye gücü var. Yapılan ve bütün Türkiye’deki vatandaşlarımızın hassasiyetinden doğan, yapılan yardımların tamamını devletimiz karşılayabilecek güçte. Ancak, bizler de kendimizi tedavi etmek ve burada olabilmek için çalışmalar yaptık. Kadirşinas vatandaşımız gerçekten bizlere çok destek verdi. Duyuru yaptığımız andan itibaren o kadar çok bize malzeme geldi ki, vatandaşlarımızın insani yardımı vardı ve biz bunların hepsini de oralara ulaştırdık. 2 tane erzak TIR'ı, 2 tane de elma gönderdik. Bu tırımız çok farklı bir şey. İçerisinde tam 5 bin 500 metre, hiç kullanılmamış makine halısı var. O çadırlarımızın içerisine serilmesi için hazırlanan halılarımız var. Burada bir halı fabrikamız var, sağ olsunlar, onlar bunu kendileri takdim ettiler. Aynı zamanda dün de 1 kamyon elma cipsi gönderdik. Yarın için de haber bekliyoruz. Çünkü, ‘Bekleyin artık, göndermeyin, biz size haber vereceğiz’ dediler. Ama bizim yarın da göndereceğimiz 1 TIR'lık ısıtıcı, battaniye ve giysimiz var. Bunların hepsini oraya ulaştırmaktan dolayı biz de mutluyuz, memnunuz” dedi.