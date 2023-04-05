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  4. İSRA SURESİ 105 106 AYETİ: Ramazan'ın 14. günü İsra suresi nasıl okunur? İşte Arapça ve Türkçe anlamı!

İSRA SURESİ 105 106 AYETİ: Ramazan'ın 14. günü İsra suresi nasıl okunur? İşte Arapça ve Türkçe anlamı!

05.04.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsra suresi ile ilgili araştırmalar ramazan ayının 14. gününün gelmesi ile birlikte hız kazandı. Bu sure; Kur'an-ı Kerim'in 17. suresidir ve faziletleri bakımından oldukça zengindir. Bu yıl ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başladı. 5 Nisan 2023 Çarşamba günü ise ramazanın 14. günüdür. Peki, Ramazan'ın 14. günü İsra suresi nasıl okunur? İşte İsra suresi 105 106 ayeti Arapça ve Türkçe anlamı!

İSRA SURESİ 105 106 AYETİ: Ramazan'ın 14. günü İsra suresi nasıl okunur? İşte Arapça ve Türkçe anlamı!

İsra suresi Arapça ve Türkçe okunuşu ile anlamı ramazan ayının 14. gününde merak edildi. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. İsra suresi ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte İsra suresi okunuşu ve anlamı...

İSRA SURESİ 105 - 106. AYETİ ARAPÇA OKUNUŞU

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَؕ وَمَٓا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّراً وَنَذٖيراًۘ ﴿١٠٥﴾

وَقُرْاٰناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاَهُ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزٖيلاً ﴿١٠٦﴾

İSRA SURESİ 105 - 106. AYETİ MEALİ

İsra suresi 105 - 106. ayeti ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan mealde şu ifadelere yer verilmiştir:

"(105) Biz Kur’an’ı sadece gerçeğin bilgisi olarak indirdik, o da (sana) yalnız gerçeği söyleyerek geldi; seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

(106) Biz onu, insanlara aralıklarla okuyasın diye okumaya elverişli bölümlere ayırdık, peyderpey indirdik."

İSRA SURESİ TEFSİRİ

İşte İsra suresi tefsiri:

Kur’an’ın “gerçeğin bilgisi” olmasından maksat, onun yalnızca gerçeği, doğruyu içermesi; Allah’ın varlığı, birliği, aşkın sıfatları, peygamberlik ve âhiret hayatı gibi temel dinî akîdeleri, bütün ilâhî dinlerde ortak olan evrensel hakikatleri bildirmesidir. Âyet aynı zamanda Kur’an’ın da hak olduğunu, yani hem Allah’ın kelâmı olduğunda kuşku bulunmadığını, hem de ebedî olarak kalacak olan değişmez hakikat olduğunu, gerçeğin ortaya konması dışında başka bir amaçla indirilmediğini dile getirmektedir (Râzî, XXI, 67-68). Taberî’ye göre Kur’an’ın hak olarak indirilmesinden maksat, onun adalet ve insafı, güzel ahlâkı, iyi ve övgüye değer davranışları emretmesi; zulüm, haksızlık, kötü huy ve çirkin davranışları yasaklamasıdır (XV, 177).

Kur’an, Hz. Peygamber’e kırk yaşından itibaren yirmi üç seneye yakın bir sürede âyetler ve sûreler halinde kısım kısım indirilmiş; bu da Resûlullah’ın ilâhî tebliğleri insanlara zamana, zemine ihtiyaçlara ve şartlara göre yavaş yavaş, anlata anlata, hazmettirerek okuması, duyurması imkânını getirmiştir. Bu durum aynı zamanda müminlerin de ilâhî hükümleri merhale merhale, alışa alışa uygulamalarını sağlamıştır. Hatta içki yasağıyla ilgili âyetlerde olduğu gibi bazı âyetler, insanların doğal olarak birden terketmeleri mümkün olmayan kötü alışkanlıklarını, yanlış inanç ve telakkilerini zaman içinde terketmelerini kolaylaştıracak bir süreçte indirilmiştir.

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

5 Nisan 2023 Çarşamba bugün Ramazan'ın 14. günündür.

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