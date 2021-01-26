Çöpe atmayın! Erkek iç çamaşırını kestik, spor sütyenine çevirdik

Eski eşyalar hızlı bir şekilde üzerine düşünülmeden çöpe atılıyor. Oysa ki biraz kafa yorup onları değerlendirmenin başka yolları olabilir. Kuşkusuz evinizde dönüştürülmeyi bekleyen kıyafetler vardır.

Biz bugün erkek iç çamaşırından spor sütyeni yapmayı denedik ve adım adım yapılış yollarını anlattık.

MALZEMELER

İstediğiniz renkte eski bir erkek iç çamaşırı

Sprey boya

Oje

Kalın bant

Makas

NASIL YAPILIR?

Düz bir zemine gazete sererek iç çamaşırı lastiğinin hemen üzerine kalın bantı yapıştırın.

Lastik bölümünü seçtiğiniz renkteki sprey boyayla boyayın ve 15 dakika kurumaya bırakın.

İç çamaşırını tamamen düz bir şekilde sermeden, aralarda buruşuk yerleri varken birkaç fıs sprey boya sıkın. Bu şekilde sprey boyanın dalgalı bir desen oluşturmasını sağlayabilirsiniz.

OJE FIRÇASIYLA KÜÇÜK DOKUNUŞLAR...

Biraz daha desen isterseniz yine seçtiğiniz renkte bir oje alıp fırçasıyla küçük dokunuşlar yapabilirsiniz.

Ojeler de kuruduktan sonra iç çamaşırını kağıdın üzerine yayın ve yatay bir bant çekin.

Bantın aşağısındaki kısmı, iç çamaşırının ağını dikişlerini bırakarak kesin. İşte yepyeni bir spor sütyeniniz oldu.



