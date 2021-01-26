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Çöpe atmayın! Erkek iç çamaşırını kestik, spor sütyenine çevirdik

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 26.01.2021 08:33 | Son Güncelleme:
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Giyim endüstrisi küresel karbon emisyonlarının % 10'unu oluşturuyor ve sadece petrolden sonra ikinci en büyük endüstriyel kirletici olmaya devam ediyor. Bu belki de tarımın veya plastik atıkların olumsuz etkileriyle aynı şey değil ancak, yine de dikkat çekilmesi gereken bir konu. Hal böyle olunca eskiyen yıpranan kıyafetleri bir şekilde dönüştürmenin bir yolu olduğuna inanıyoruz. Örneğin yeni bir spor sütyenine para harcamak yerine haberimizdeki adımları takip edebilirsiniz.

Eski eşyalar hızlı bir şekilde üzerine düşünülmeden çöpe atılıyor. Oysa ki biraz kafa yorup onları değerlendirmenin başka yolları olabilir. Kuşkusuz evinizde dönüştürülmeyi bekleyen kıyafetler vardır.
Biz bugün erkek iç çamaşırından spor sütyeni yapmayı denedik ve adım adım yapılış yollarını anlattık.

MALZEMELER

İstediğiniz renkte eski bir erkek iç çamaşırı
Sprey boya
Oje
Kalın bant
Makas

NASIL YAPILIR?

Düz bir zemine gazete sererek iç çamaşırı lastiğinin hemen üzerine kalın bantı yapıştırın.

Lastik bölümünü seçtiğiniz renkteki sprey boyayla boyayın ve 15 dakika kurumaya bırakın.

1

İç çamaşırını tamamen düz bir şekilde sermeden, aralarda buruşuk yerleri varken birkaç fıs sprey boya sıkın. Bu şekilde sprey boyanın dalgalı bir desen oluşturmasını sağlayabilirsiniz.

OJE FIRÇASIYLA KÜÇÜK DOKUNUŞLAR...

Biraz daha desen isterseniz yine seçtiğiniz renkte bir oje alıp fırçasıyla küçük dokunuşlar yapabilirsiniz.

Ojeler de kuruduktan sonra iç çamaşırını kağıdın üzerine yayın ve yatay bir bant çekin.

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Bantın aşağısındaki kısmı, iç çamaşırının ağını dikişlerini bırakarak kesin. İşte yepyeni bir spor sütyeniniz oldu.

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