- "İsrafı haram olarak görüyoruz"

"Türkiye bir buhran dönemi yaşıyor, krizi de aştık aslında. Bir buhrandayız. Çünkü işsiz sayımız sürekli artıyor. Bırakın iş bulamayanları, işi olanların işine son veriliyor. İstisnasız bütün mutfaklarda, parantez içerisinde sarayın mutfağı hariç her yerde yangın var. Aileler geçinemiyor, tüketimlerini kıstılar, et alamıyorlar, yiyecek alamıyorlar. Böyle bir tablo içerisinde vatandaş dönüp Cumhuriyet Halk Partisine bakacak. Cumhuriyet Halk Partisi eleştiri yapıyor mu? Evet, yapıyor. Eleştiriler doğru mu? Evet, doğru ama vatandaş 'Ben zaten bunu yaşıyorum, mutfağımda zaten yangın var. Benim sorunumu nasıl çözeceksiniz' diyor. Biz CHP olarak bu krizden nasıl çıkılacağını, krizi nasıl aşacağımızı, işsize nasıl iş bulacağımızı, üreten Türkiye dediğimiz ve geliştirdiğimiz bir kavramı nasıl hayata geçireceğimizi halka anlatmak zorundayız. Bunu belediyelerden başlayarak halkımıza anlatacağız."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bilimde, tarımda, sanayide daha fazla üretim yapması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün yaşadığımız koşullardan Türkiye'yi çekip çıkarmamız lazım. Bunun iki ana ekseni var. Bunlardan birincisi israftan kaçınmaktır. Birileri israfı itibar olarak görüyor, biz israfı haram olarak görüyoruz. Aramızda derin bir uçurum var. İkinci ana ekseni de üretmektir. Çiftçi toprakta üretecek, fabrikada sanayici, işçi üretecek. Üniversitelerde bilim üretilecek, sanatçılar sanat eserlerini üretecek. Toplumun her kesimi üretecek ve her kesim ürettiğini bir şekilde pazarlara sunacak. Türkiye bugün et, mercimek, saman ithal ediyor, canlı hayvan ithal ediyor. Aslında bunları bizim ihraç etmemiz lazım. Vatandaş haklı olarak soruyor; 'Neden bunları ithal ediyoruz, neden biz üretmiyoruz?' Bereketli topraklarımız var, çiftçimiz de çalışkan. Her şey ateş pahası. Bu nasıl oluyor? Biz bu tabloyu değiştirme sözü veriyoruz." şeklinde konuştu.

"Gerçekleri ısrarla görmek istemiyor. Görmediği için de sorunu kavrayamıyor, çözüm üretemiyor. AK Parti'nin bugün geldiği nokta artık topluma yük olan bir parti konumundadır. Gerçekleri görmeyen, sorunları kavramayan, sorunlara çözüm üretemeyen bir parti. 'AK Parti hükümetleri birbirleriyle yarıştı', doğru. İşsizlikte yarıştılar. 15 paket açıkladılar. Her açıkladıkları pakette işsizlik oranı da işsiz sayısı da arttı. Demek ki yarış işsizlik üzerine oldu. Bu lafı doğrudur. İşsizlik belki onların düşünemediği kadar arttı. Üstelik 'işsizliği azaltacağız' diye paket açıkladılar, açıkladıkları her paketten sonra işsizlik arttı. 'Enflasyonu düşüreceğiz, hayat pahalılığını düşüreceğiz' dediler, her paketten sonra, ki üstelik buna TOBB'u, sanayi odalarını, pek çok kuruluşu dahil ettiler. 'Hep birlikte enflasyona karşı milli mücadele' dediler. Hayat pahalılığı tam tersine arttı. Dolayısıyla geriye doğru yarışıyorlar galiba. Erdoğan bunu fark etse çok iyi olacak. Millet perişan vaziyette. Saraydan bakıp halkın yaşadığı dramı göremiyorlar. Sarayda birbirlerine bakıyorlar, saraydaki mutfağa bakıyorlar çünkü. Her şey var orada. Sanıyorlar ki milletin mutfağı da öyle. Eti gramla alacak noktaya getirdiler. Et tüketimi düştü. Diğer tüketimde de ciddi bir düşüş var. Ekonomide ciddi bir sorun var ve bunu görmek istemiyorlar."

