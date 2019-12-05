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İsrail ablukasının ayırdığı Gazzeli anne-oğul 20 yıl sonra Mısır'da kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 16:21 | Son Güncelleme

Tedavi için 1999'da Mısır'a giden anne Nevin Zuheyr, hastalığı ve abluka nedeniyle bir daha Gazze'ye dönemedi - Annesini görmek için daha önce 14 defa Mısır'a gitme girişiminde bulunan oğul Emced Yagi, nihayet geçen pazartesi günü Kahire'ye gelerek annesine kavuştu

KAHİRE (AA) – İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli gazeteci Emced Yagi, 9 yaşından beri görmediği annesine 20 yıl sonra Mısır'da kavuştu.

Tedavi için 1999'da Gazze'den Mısır'a giden anne Nevin Zuheyr, hastalığı ve yıllardır devam eden abluka nedeniyle bir daha evine dönemedi.

Annesini görmek için daha önce 14 defa Mısır'a gitme girişiminde bulunan Yagi, Hamas'ın 2007'de Gazze Şeridinde kontrolü ele almasının ardından kapıların kapanması ve bölgeye uygulanan sıkı abluka nedeniyle bir türlü Mısır'a gelmeyi başaramadı.

Nihayet 20 yıl sonra gazeteci kimliğiyle Kahire'de düzenlenecek bir konferansı takip etmek için Mısır vizesi almayı başaran Yagi, geçen pazartesi günü Ürdün üzerinden Mısır'a geldi.

- "İşgal altındaki bir yerde annenizin yanınızda olması çok önemli"

Yagi'nin yıllar sonra başkent Kahire'nin doğusundaki Benha kentinde yaşayan annesiyle bir araya geldiği anlar duygusal sahneler yaşandı.

Ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yürümekte zorluk çeken anne Nevin Zuheyr, oğlunun geldiğini balkonda görür görmez aşağı inmek için merdivenlere koşmak istedi. Ancak başaramadı ve yanındakileri yardımı ile bir yere kadar yürüyebildi.

Annesine kavuşmanın sevincini kelimelerle anlatamayacağını dile getiren Yagi, "Şimdi ben 29 yaşındayım. Gazze'de çok iyi akrabalarımız var. Ancak her durumda anneye ihtiyaç duyuyorsunuz. Annenin yerini hiç kimse tutmuyor. Özellikle de işgal altındaki bir yerde annenizin yanınızda olması çok önemli." ifadelerini kullandı.

- "Gazze yaralı bir vatan ve orada en iyi vatan kişinin annesidir"

İsrail ablukasının ayırdığı Gazzeli anne ile oğlun 20 yıl sonra gelen kavuşması Mısır kamuoyunda geniş yer buldu.

Mısırlı entelektüel Nihal İsam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir insanın annesinden ayrılmasının çok zor olduğunu belirterek Gazzeli gencin hikayesini basından okuyunca çok duygulandığını anlattı.

İsam, "Gazze gibi zor bir yerde yaşamanın zaten kendi içinde zorlukları var. Annesinden daha küçük yaşlarda ayrılmış olsaydı belki kolay olurdu. Ama 9 yaşında olması eminim onun için çok daha zor olmuştur. Çünkü hep annesinin anıları ile yaşamış onu hep hatırlayarak hasret acısı hissetmiştir. Annenin çektiklerini ise zaten kelimelerle tarif etmek mümkün değil. Gazze yaralı bir vatan ve orada en iyi vatan kişinin annesidir." ifadelerini kullandı.

Mısırlı iş adamı Mustafa Sabri de bütün bu acıların nedeninin İsrail işgali olduğunu söyledi.

İslam dünyasının elbet bir gün ayağa kalkarak yeniden dirileceğini dile getiren Sabri, bu olayda en çok anne için üzüldüğünü ifade etti.

Sabri, "Annelerin duygularını anlamak için illa anne olmak gerekmez evlat olmak yeter." dedi.

- Gazze Şeridi'ne 2007'den bu yana abluka uygulanıyor

Hamas'ın 2007'de Gazze'de yönetimi ele geçirmesinin ardından İsrail Gazze Şeridi'ne abluka uygulamaya başladı.

Mısır yönetimi, Gazze'nin İsrail dışındaki tek kara çıkışı olan Refah Sınır Kapısı'nı kapattı. Mısır yönetimi, Refah Sınır Kapısı'nı belirli dönemlerde sadece yabancı uyruklular, hastalar, öğrenciler ve hacı adayları için açıyor.

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