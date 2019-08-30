HABER

İsrail askerleri Gazze sınırında 54 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 20:06 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze sınırında 54 Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde, 30'u gerçek mermiyle olmak üzere 54 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin 30'u gerçek mermiyle olmak üzere 54 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail'in müdahalelerinde, Gazze Şeridi'nde görev yapan ve gösterileri takip eden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah da kauçuk kaplı mermiyle başından vurulmuştu.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı
Deprem can ve mal kaybına yol açmadıDeprem can ve mal kaybına yol açmadı
Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümüBüyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze israil

En Çok Okunan Haberler

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Cinsiyet geçiş sürecinde! '5 yaşımda...'

Cinsiyet geçiş sürecinde! '5 yaşımda...'

F.Bahçe forması giydi! Anlaşma tamam

F.Bahçe forması giydi! Anlaşma tamam

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Taksiciler 'Ayar' kuyruğunda! Pazartesi başlıyor

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Yüzlerce taksici oraya akın etti

Silivri'deki 30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Anadolu Kavağı'nda yangın kontrol altında alındı

Anadolu Kavağı'nda yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.