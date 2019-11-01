HABER

İsrail askerleri Gazze sınırında 59 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 18:06 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze sınırında 59 Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 34'ü gerçek mermiyle olmak üzere 59 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin 34'ü gerçek mermiyle olmak üzere 59 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor.

Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin açıklamasına göre, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başladığı günden bu yana İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 320'den fazla Filistinli şehit edildi, yaklaşık 18 bin 500 Filistinli yaralandı.

Yol ortasında ilginç anlar! Arabayı bırakıp ona koştular Yol ortasında ilginç anlar! Arabayı bırakıp ona koştular
Okulun kazan dairesinde yangınOkulun kazan dairesinde yangın
Hakkari'de 50 kişilik personelle kaza tatbikatıHakkari'de 50 kişilik personelle kaza tatbikatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze israil askerleri

En Çok Okunan Haberler

Sneijder'i yıkan haber! Kanser...

Sneijder'i yıkan haber! Kanser...

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Bunu yapmayan yandı!

Bunu yapmayan yandı!

Türk-Rus devriyesi başladı! MSB'den açıklama

Türk-Rus devriyesi başladı! MSB'den açıklama

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da sürücüyü şoka sokan kaza

Ankara'da sürücüyü şoka sokan kaza

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisi alarma geçiren şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Polisi alarma geçiren olay! Çocuk dilendirmekten sabıkası çıktı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Son dakika: Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 2 sanığa 5 ay hapis

Adil Öksüz davasında karar!

Bolu’ya mevsimin ilk karı düştü

Kar bir anda bastırdı! Beyaza büründü

Güvenlik korucusu silahın kazara ateş alması sonucu şehit düştü

Acı haber! Güvenlik korucusu şehit oldu

İstanbul'a yeni baraj! Şile- Ağva tarafına yapılacak

İstanbul'a yeni baraj! İşte yapılacağı yer

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.