İsrail askerleri Nablus'ta 11 Filistinliyi yaraladı

NABLUS (AA) - İsrail askerleri Nablus kentinde 11 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılay'ı tarafından yapılan basın açıklamasında, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 5 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı, 6 kişinin ise kullanılan göz yaşartıcı gazdan dolayı boğulma tehlikesi atlatarak tedavi altına alındığı belirtildi. Kullanılan gazdan etkilenenler arasında iki aylık bir bebeğin de bulunduğu vurgulandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki "Yusuf Makamı" olarak bilinen yere yüzlerce Yahudi'nin ayin için girdiği sırada Filistinlilerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

Yahudiler, Batı Şeria’nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf Makamı"nda Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu kaydederek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

