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İsrail askerleri teravih namazı sonrası Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.05.2019 00:52 | Son Güncelleme

İsrail ordusu Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek teravih namazına gidenleri darp etti. Namaz sonrası ses bombası atarak 3 Filistinliyi tutukladı.

İsrail kuvvetleri, Kudüs’te teravih namazı sonrasında El-Esbat ve Bab El-Amud kapıları önündeki Filistinlilere ses bombaları attı. Namaza gidenleri darp eden İsrail polisleri, üç Filistinliyi tutukladı.

Yerel kaynaklar, İsrail işgal kuvvetlerinin teravih namazından sonra gençleri darp edip tutukladığını söyledi. Kaynaklar, İsrail kuvvetlerinin teravih namazını kılanların dağılması için namazın sona ermesinden hemen sonra ses bombası attığını ifade etti.

İsrail polislerinin kadınları, genç kızları ve yaşlılar dâhil ibadet edenleri bölgeden kovmak için müdahale edip birçoğunu darp etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
israil Mescid-i Aksa baskın Filistin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu mübarek ayda CEHENNEMİN kızgın ateşiyle yok olacaksınız . lanetlenmiş kavim CEHENNEMİNDE ATEŞİN BOL OLSUN
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